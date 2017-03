Stand: 27.03.2017 14:17 Uhr

Ein Hoch auf die Hartnäckigkeit

Ein Brite hat nach 25 Jahren und 32 vergeigten Prüfungen endlich seinen Führerschein gemacht. Was lange währt, wird also endlich gut?

Eine Glosse von Susanne Birkner, NDR Info

1992 ist der Junge noch optimistisch. Aber dann: Über den Bürgersteig gebrettert, zu schnell gefahren, zu defensiv gefahren, Transporter touchiert, Bus geschnitten, Mini übersehen, Katze der Prüferin übersehen, Katze vorm Kühler, Reh vorm Kühler, kurz vergessen, dass Linksverkehr herrscht ... Christian aus Barnsley hat es wirklich nicht leicht. So talentfrei. Aber so nützlich, so ein Führerschein.

Immer wieder ein neuer Anlauf ...

Aber zum Glück scheint es ja eine gewisse britische Hartnäckigkeit zu geben: Eddie the Eagle will zu Olympia. Macht Judo, Volleyball, reitet. Und dann klappt es: Er wird Skispringer - was kein anderer Brite je versucht hat - und Olympionike. Maggie Thatcher blockiert jahrelang die Entscheidungen der Europäischen Gemeinschaft - und setzt am Ende den "Britenrabatt" durch. Lord Voldemort versucht in jedem "Harry Potter"-Buch aufs Neue, den Zauberfloh umzunieten. Gut, er scheitert am Ende, aber keiner kann sagen, dass er sich keine Mühe gegeben hätte.

Und jetzt Christian aus Barnsley: 32 vergeigte Prüfungen, 14 verschlissene Fahrlehrer, Dutzende genervte Partner und Freunde, die ihn zur Arbeit kutschieren mussten. Und immer wieder dieselbe Prüferin, die ihn wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder durchfallen ließ. Auch sie - blöderweise - britisch hartnäckig.

Nur nicht so schnell aufgeben

Vorbei. Geschafft. Trauma bewältigt. Ein Freudentaumel ohnegleichen. Christian fühlt sich, als könnte er alles erreichen, sagt er. Skispringer werden, den Brexit verhindern, oder Harry Potter besiegen. Hauptsache, er stößt im Pub nicht zu heftig mit seinen Jungs auf den Erfolg an und verliert den Lappen gleich wieder ...

Also, mit Christian ist das Motto für heute: "Nicht so schnell aufgeben." Nehmen wir uns ein Beispiel an Horst Seehofer, wie er versucht, gegen Merkel anzukommen. Den deutschen Teilnehmern beim Eurovision Song Contest. Am HSV. Spitzenmäßig, mit welcher Hartnäckigkeit er jedes Jahr auf Neue die Relegation anstrebt. Das ist der Spirit! Hartnäckigkeit ist so 2017! Nur trockener Husten und feuchter Winter hören jetzt bitte mal kurz weg.

Und damit starten wir jetzt alle in die neue Woche. Leider mit einer Deadline: Hätte ich noch 32 Versuche, wäre diese Glosse am Ende mörderwitzig.

