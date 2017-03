Stand: 09.03.2017 13:42 Uhr

"Der kleine Maulwurf" und das dunkle Geheimnis

Die Buch- und Zeichentrickfigur "Der kleine Maulwurf" wird in diesen Tagen 60 Jahre alt. 1957 lief die erste Folge der tschechischen TV-Serie mit dem niedlichen schwarzen Kerl: "Wie der Maulwurf zu seinen Hosen kam!" Seine realen Brüder und Schwestern im Garten fand man damals übrigens ganz und gar nicht niedlich!

Eine Glosse von Udo Schmidt, NDR Info

Er gehört zu den wirklich schönen Kindheitserinnerungen: "Der kleine Maulwurf", der schelmisch grinsend aus seinem frisch gebuddelten Loch schaut, mit roter Nase, drei Haaren auf dem Kopf - und manchmal mit Brille, was mich schon als Kind wunderte. Maulwürfe sind doch blind, dachte ich. Wozu braucht ein Blinder noch eine Brille?

Aber der nette, freche kleine Maulwurf war und ist eben alles andere als normal. Das musste ich schon damals, vor knapp 50 Jahren lernen, als ich erschüttert feststellte, dass mein Opa draußen im Garten ganz offenbar ein völlig anderes Verhältnis zu Maulwürfen pflegte als ich im Kinderzimmer zu meinem geliebten "kleinen Maulwurf" im Bilderbuch oder auf der Mattscheibe.

Opas Taktik war nicht nachvollziehbar

Opa nämlich steckte große, durchaus unfreundlich aussehende Zangen in die Maulwurfshügel. Zangen, die ganz eindeutig nicht dazu dienen sollten, den Maulwürfen den Aufstieg zu erleichtern. Hin und wieder freute sich Opa, immer dann, wenn ein Mitglied der Familie meines "kleinen Maulwurfs" in der Zange hing und damit seine beste Zeit weitgehend hinter sich hatte. Keiner dieser Maulwürfe übrigens trug eine Brille. Aber das nur nebenbei.

Opa war mir aus ganz anderen Gründen manchmal etwas unsympathisch, um ehrlich zu sein. Die Sache mit dem "kleinen Maulwurf" allerdings hat unserem Verhältnis damals schweren und endgültigen Schaden zugefügt. Mein "kleiner Maulwurf" zumindest blieb unbehelligt. Er wanderte unter einem Sonnenschirm über eine grüne Wiese, und seine Maulwurfshügel sahen auch irgendwie schöner, ästhetischer aus als die Dreckhaufen im Garten, die seine wilden Brüder hinterließen.

Maulwürfe haben wieder Konjunktur

Heute ist er "kleine Maulwurf" ein wenig in Vergessenheit geraten, mit 60 kann das schon mal passieren. In Zeiten von Wikileaks und vielen weiteren Informationslöchern, durch die es in die Öffentlichkeit sickert, ist der Maulwurf als solcher, der sich durch Skandale gräbt und die schmutzigen Details ans Tageslicht schaufelt, allerdings wieder sehr gefragt.

Wodurch die Sache mit der Brille noch einmal in einem ganz anderen Licht betrachtet werden muss - um im Bild zu bleiben. Mein "kleiner Maulwurf" trug seine dunkle Sonnenbrille möglicherweise nur zur Tarnung. Warum? War auch er schon damals in geheimer Mission unterwegs?

Für wen oder was war der "kleine Maulwurf" im Einsatz?

Kämpfte Opa seinerzeit möglicherweise im Garten einen heldenhaften Kampf gegen die kommunistische Gefahr von drüben? Hatte er Gründe, die ich damals nicht verstand? Muss ich meinen "kleinen Maulwurf" möglicherweise in völlig neuem Licht betrachten? Opa kann ich nicht mehr fragen.

Und der "kleine Maulwurf" will wahrscheinlich jetzt - angesichts des wohlverdienten Ruhestands - auch nicht mehr mit den Jugendsünden belästigt werden. In Zeiten der Entspannung. Obwohl? Entspannung? Auf Maulwürfe kommt ja derzeit wieder einiges zu. Und 60 ist die neue 30. "Der kleine Maulwurf" ist noch jung. Da geht noch was!

