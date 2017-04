Stand: 10.04.2017 14:17 Uhr

Das Schönheitsideal Ivanka Trump

US-Präsident Donald Trump greift in diesen Tagen heftig in die Weltpolitik ein - und macht sich damit bei seinen Wählern durchaus unbeliebt. Immer beliebter sind dagegen seine Frau Melania und Tochter Ivanka. Ivanka wird nach Aussagen von US-Schönheitschirurgen gerade zum neuen Vorbild für operative Eingriffe vieler Art.

Eine Glosse von Klaus Nothnagel

Vor Jahren ging ich einmal mit einem alten Foto von mir zum Friseur: "So würde ich gern aussehen", sagte ich. "Ach, das sind Sie?", antwortete die Friseurin. Ich überhörte die Frechheit und stellte am Ende der Prozedur fest, dass ich dem Bild kein Stück ähnlicher geworden war.

Mit noch etwas blöderen Illusionen stehen täglich Tausende Amerikanerinnen am Empfangstresen von Kliniken; sie tragen keine eigenen, sondern fremde Bilder mit sich - und sie wollen nicht nur die Frisur, sondern ihr gesamtes Gesicht ändern. Mindestens. Können Sie mir die Lippen dickspritzen, dass ich wie Angelina Jolie aussehe? Können Sie meine Nase umbauen, sodass man mich für Scarlett Johannsson hält? Können Sie mir den Hintern so aufmauern, dass die Silhouette von Jennifer Lopez entsteht?

Was die moderne Medizin so alles kann ...

Neu dazugekommen ist jetzt der Wunsch, Donald Trumps Tochter zu ähneln. "In meiner Praxis ist Ivanka die neue Stilikone", sagt ein plastischer Chirurg. Ich stutze immer ein bisschen beim Wort "Stilikone", weil es auf den ersten Blick verblüffend wie "Silikone" aussieht.

Die Empfehlung, sich an Ivanka zu orientieren, hat Donald Trump selbst gegeben. "Wenn sie nicht meine Tochter wäre, würde ich vielleicht mit ihr ausgehen", sagte der alte Schwadroneur vor zehn Jahren. Sie sei eine der großen Schönheiten der Welt, so Trump weiter, "und ich habe geholfen, Sie zu erschaffen". Also: Einfach einen Sugardaddy finden, der Schnibbeleien und Botox spendiert, dann kann sich jede Frau ivankisieren lassen.

Es ist aber auch zu verlockend: Die Zähne wie ein standardisiertes Komplett-Gebiss, Mund- und Augenpartie wie in einem eingefrorenen Lächeln straffgezogen, eine Gesichtshaut von metallener Glätte: Ivanka sieht nicht wie 35 aus - was sie ist -, sondern wie 23.

Der alternden Gesellschaft Rechnung tragen

Der Typ "schönheitschirurgisch zurechtgesägtes osteuropäisches Model" ist auch bei uns beliebt. Der Ex-Fußballer Lothar Matthäus beispielsweise heiratet im Schnitt alle vier Jahre eine dieser Frauen. Die Damen sind nicht leicht auseinanderzuhalten, und manchmal frage ich mich, ob sie aus einer gemeinsamen Gen-Masse geklont werden, in einem Geheimlabor in Serbien oder Bulgarien.

Aber welche Möglichkeiten hat nun die junge Deutsche, sich umsägen zu lassen? Ivanka ist zu fern und zu fremd. Unsere Kanzlerin hat keine Töchter, die man zum Schönheitsvorbild nehmen könnte. Ich denke, wir Deutschen haben die Chance, der alternden Gesellschaft Rechnung zu tragen: Wir warten, bis wir 50 oder 60 sind, und lassen uns dann zum Ebenbild von Angela Merkel oder dem ähnlich attraktiven Martin Schulz zurechtschneiden.

Mag sein, dass das noch nicht optimal ist, aber wenn wir dann so rumlaufen mit Schulz- und Merkelgesichtern, dann wird man uns wenigstens nicht mit Familie Trump in Verbindung bringen. Und mit Lothar Matthäus auch nicht.

