Carsharing: Wenn Radfahrer zum Auto greifen

Carsharing ist vernünftig und durchaus eine Mobilitätsoption der Zukunft. Einfach mal ein Auto für ein paar Stunden oder sogar nur ein paar Minuten leihen und los geht's. Allerdings: Plötzlich sitzen da am Steuer Menschen, die normalerweise begeisterte Radfahrer sind - und geben richtig Gas. Ulrike Ufer bittet auf ein Wort.

Eine Glosse von Ulrike Ufer, NDR Info

Jeder Nutzer einer deutschen Autobahn weiß, dass der Sensenmann es sich auf dem Beifahrersitz längst bequem gemacht hat. Auf den langen Touren über die lange A 1 kommen Fahrer und Gevatter sogar mal ins Plaudern - so über dies und das - sie ist schon sehr lang, die A 1 und zumeist ist Stau irgendwo zwischen Oyten und Eutin. Weil wieder irgendein Irrer in einem mühsam geleasten BMW der 3er-Reihe unbedingt irgendetwas mit dem Fahrer eines Bonus-Audi Q3 ausdiskutieren musste. Nonverbal natürlich. Und leider auch, ohne zu bremsen.

Der alltägliche Kampf auf den Straßen

Unser tapferer Pendler weiß das und behält Freund Hein an seiner Seite täglich im Augenwinkel und versucht, ihn mit gefälliger Konversation von einem finalen Vorhaben abzubringen. So wie Scheherazade in 1.001 Nacht ungefähr. Doch in letzter Zeit bleibt der Sitz vorm Kosmetikspiegelchen immer öfter leer, der bleiche Beifahrer hat sich einen neuen Wirt gesucht. Nämlich den Teilnehmer am Innenstadtverkehr. Früher war das Schlachtfeld klar aufgeteilt: hier der Pkw, dort das Fahrrad - einschließlich der jeweiligen Nutzer. War der eine stark, war der andere flink. Pöbelte der eine, antwortete der andere mit gezieltem Einsatz eines glykolgetränkten Wasserspritzers aus der Wisch-Anlage. Hölle, wie das brannte in den Augen!!!

Autobesitzer gegen Autoleiher

Jetzt aber sind die Waffen neu verteilt. Der staunende Autobesitzer sieht sich mit einem viel fieseren Feind konfrontiert: dem Autoleiher. Spätestens seit neulich bei uns vor der Anstalt ein Mercedes AMG mit der entlarvenden Lackierung stand, war klar: Immer mehr City-Flitzer sind zwar Radfahrer im Herzen - einschließlich des moralischen Überlegenheitsgefühls des Baumschützers und Eichhörnchenbremsers. Wehe aber, sie haben für ihre Kurzstrecke einen Kurzleihwagen unter dem Hintern. Bevorzugt bei Nieselregen und Nebel natürlich. Und mittlerweile gerne auch mal in einer PS-Stärke, die selbst Gevatter Tod ein anerkennendes Nicken unter seiner schwarzen Kapuze abnötigt.

Eat my Feinstaub, Mutti!

Dann wird gebrettert, abgebremst und durchgestartet, dass das Getriebe winselt und der Motor wimmert. Ist ja nicht meiner, gelle?!? Verkehrsregeln? Ja, klar, da war mal was - aber das war vormals, ehedem, in der Zeit vor dem großen Krieg. Weg da, Oma! Platz da, Kinderwagen! Eat my Feinstaub, Mutti! Schreckstarr klammert sich unser tapferer Dauerpendler an seinem Lenkrad fest. Und hört, wie der Sensenmann auf seinem Beifahrersitz keucht: "Komm, wir fahren lieber außen rum!"

