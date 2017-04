Stand: 26.04.2017 17:11 Uhr

Auf Facebook läuft man einsam

Sie kennen das sicher: Mal wieder hat einer Ihrer Freunde eine sportliche Runde gedreht und Sie dürfen es lesen. Jeder gejoggte Kilometer wird in sozialen Netzwerken wie Facebook festgehalten und veröffentlicht. Selbst Wissenschaftler haben sich schon mit den öffentlich angezeigten Sportleistungen beschäftigt.

Eine Glosse von Detlev Gröning

Irgendwas kann ja jeder gut. Von einigen Top-Performern weiß ich nur dank Facebook in seiner Funktion als Plakatwand für Inselbegabungen: Lutz Wittenberg hat mit Runtastic 9,5 Kilometer zurückgelegt. Aber hallo! Dazu eine Umgebungskarte mit der exakt verzeichneten Route, auf der ich ad hoc erkenne, entlang welchen Weges die legendäre Laufleistung erbracht wurde.

Find ich gut! Nein, wirklich. Auf jeden Fall besser, als wenn der spätberufene Turnbeutel zur Unzeit bei mir an der Tür klingeln und gleichermaßen detailliert von seiner Flucht vor dem Herzinfarkt berichten würde: "Stell Dir vor: Ich raus aus meiner Hütte, links die Straße runter bis zum Bahnübergang, dann rechts bei der alten Meierei in den Feldweg und von da bergauf bis ganz durch und so weiter ...". Also, das zöge sich hin wie eine Steinmeier-Rede zu den Minsker Vereinbarungen. Stattdessen erschließt sich mir das Ereignis jetzt auf einen Blick. Gefällt nicht nur mir, sondern auch 26 anderen.

Wer läuft, muss auch pos(t)en NDR Info - Auf ein Wort - 26.04.2017 18:25 Uhr Autor/in: Detlev Gröning Jeder gejoggte Kilometer wird auf Facebook veröffentlicht. Sie haben das sicher auch schon gesehen. Das kann stressen. Detlev Gröning bittet in seiner Glosse auf ein Wort.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen Download

Aber was machen wir jetzt aus dieser Meldung? "Nichts", behaupten zwei MIT-Wissenschaftler in einer Studie. Das widerspricht zunächst den begeisterten Reaktionen auf den spektakulären Sport-Blog: Smileys, Daumen, "Supi's" ohne Ende, aber dass die Schar der Claqueure morgen gleichfalls einen Kondensstreifen durch unsere Feldmark zieht, sei nicht zu erwarten.

Ganz im Gegenteil werde sich die träge Masse trotzig hinter die nächste Chipstüte zurückziehen. Und ich stelle mir vor, Facebook hätte damals unserem Klassenstreber dieses Mittel der Selbstvermarktung gegeben. Der hätte sich nicht zweimal bitten lassen. "Matthias Dominke hat heute wieder eine Eins in Latein geschrieben." Es hätte keinerlei Forschung bedurft, um vorherzusagen, dass sich die Zahl derer, die seiner Glanzleistung hinterher hecheln, in engsten Grenzen gehalten hätte. Andererseits hätte meine gepostete 4+ in Erdkunde dafür gesorgt, dass die anderen Luschen ebenfalls mal in die Bücher gucken.

Um also mit besagten 9,5 Kilometern eine gewisse Dynamik zu entfalten, müsste ein Couchhänger wie ich im Gegenzug kartografisch verbürgte 11,5 Kilometer runterschnaufen. Dann wird der Lutz noch einen draufsatteln, und alsbald bohrt sich eine Laufspirale bis ins dänische Grenzland.

Heute jedoch nicht. Nachher läuft Bayern gegen Dortmund und mein Post wird lauten: Hat ohne Runtastic 240 Gramm Nuss-Schokolade vor dem Fernseher gegessen. Gewiss: Däumchen oder Smileys wird es nicht geben, aber dafür jede Menge Nachahmer.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Auf ein Wort | 26.04.2017 | 18:25 Uhr