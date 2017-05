Stand: 04.05.2017 15:53 Uhr

Auch ein Prinz braucht mal Ruhe

Prinz Philip, Gemahl der britischen Königin Elisabeth, will sich ab Herbst weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Im Alter von 95 Jahren sei ihm das gegönnt. Doch eins ist sicher: Ohne die Auftritte des "Spaßvogels des Königshauses" wird der Welt etwas fehlen.

Eine Glosse von Jens-Peter Marquardt, ARD-Hörfunkstudio in London

Mit 95 Jahren kann man schon mal in den Ruhestand gehen. Einerseits. Aber andererseits: Muss das wirklich jetzt schon sein? Gestern sah er doch noch ganz rüstig aus, als er irgendwo im Land mal wieder eine Gedenktafel enthüllte und das dann auch noch mit einer seiner typischen Sottisen garnierte: Niemand sei wohl so erfahren im Enthüllen solcher Tafeln wie er, raunzte er - und brach damit mal wieder das Eis einer strunzlangweiligen Veranstaltung. Die Queen ist die staatstragende Monarchin, der Prinz der herrlich politisch-unkorrekte Spaßvogel. Ein royales Traumpaar.

Humor gegen langweilige Staatsbesuche

Elisabeth konnte schon mal ihr Publikum zum Einnicken bringen, wenn sie eine Rede halten musste, die ihr irgendjemand aufgeschrieben hatte. Aber sie konnte sicher sein, dass ihr Gemahl die Zuhörer gleich wieder aufwecken würde.

Kennt natürlich inzwischen jeder, diese Sottisen, aber hier noch einmal ein paar Kostproben: Auf Staatsbesuch in China warnte Philip zum Beispiel die Austausch-Studenten davor, zu lange dort zu bleiben, sonst würden sie vielleicht Schlitzaugen bekommen. Danach war die Stimmung gleich viel gelöster. Zu Besuch in Australien fragte Prinz Philip Ureinwohner, ob sie immer noch mit Speeren werfen. Den nigerianischen Präsidenten im traditionellen Gewand begrüßte er mit den Worten: "Sie sehen ja schon bettfertig aus" - und Helmut Kohl mit den Worten: "Guten Tag, Herr Reichskanzler". Das fanden allerdings nur die Briten lustig.

Der Mann hat vor so gut wie nichts Respekt, nicht einmal vor seiner Frau: Er nennt die Monarchin zu Hause "Sausage", also Würstchen. Aus Kreisen der Verwandtschaft heißt es, Philip sei der Fels in dieser manchmal turbulenten Großfamilie.

Den Titel "Grillkönig" nimmt ihm keiner

Andere hätten in seiner Situation längst Depressionen bekommen. Das ganze lange Leben nicht an der Seite seiner Gemahlin zu verbringen, sondern immer zwei Schritte hinter ihr her zu tapern. Und zuzusehen, wie seine Frau ständig gefeiert wird, er aber nicht. Im vergangenen Jahr zum Beispiel: Ausgerechnet am Tag seines 95. Geburtstages feierte sie ihren 90. mit einer großen Parade, obwohl der schon Wochen zurück lag - nur weil das Wetter an dem Tag schöner war!

Total gemein! Für jedes andere Paar wäre das ein Scheidungsgrund gewesen, nicht aber für die Windsors. Der Mann hält einfach eine Menge aus. Auch, dass seine Kinder nicht einmal seinen Namen tragen. Er heißt Mountbatten, die Schar seiner Nachkommen aber Windsor. Macht doch nichts, sagt er sich inzwischen, und freut sich vielmehr darüber, dass ihn die ganze Familie zum Grillkönig gekürt hat. Für seine Steaks lassen sie alle jedes Staatsbankett sausen. Auch "Sausage" läuft da regelmäßig das Wasser im Munde zusammen.

Unverhofft kommt hoffentlich oft!

Lassen Sie uns das mal so formulieren: Die Welt ohne Philip wird grauer werden, langweiliger. Aber immerhin: Er ist noch nicht tot und wird hoffentlich noch lange leben. Und die offizielle Erklärung des Palastes gibt ein bisschen Hoffnung für die Zukunft: Der Prinz werde keine weiteren Einladungen zu öffentlichen Veranstaltungen mehr annehmen, heißt es dort, aber gleichwohl behalte er sich das Recht vor, bei solchen Events uneingeladen aufzutauchen. Prinz Philip, der Überraschungsgast. Hoffentlich macht er davon reichlich Gebrauch!

