Meine gute Nachricht des Jahres 2017

Kriegerische Auseinandersetzen, politische Krisen oder Naturkatastrophen: Häufig sind es Negativschlagzeilen, die die Nachrichten des Tages bestimmen. NDR Info kann daran zwar nichts ändern, aber in unserem Programm können wir auch einmal einen anderen Akzent setzen. Genau das wollen wir mit der Aktion "Meine gute Nachricht des Jahres 2017" tun. Berichten Sie uns von Ihren erfreulichen Erlebnissen der vergangenen Wochen und Monate und lassen Sie andere daran teilhaben!

Was war Ihr schönster Moment in diesem Jahr? Welches persönliche Ereignis hat 2017 geprägt? Ein Wiedersehen nach langer Zeit? Das Happy End nach sorgenvollen Wochen in der Familie? Eine gute Perspektive für die Zukunft? Oder etwas ganz anderes?

So können Sie mitmachen:

Witzig oder berührend, spannend oder einfach nur ungewöhnlich: Schicken Sie uns Ihre gute Nachricht bis zum 4. November 2017 über das ganz unten angehängte Mailformular, per E-Mail an gute.nachricht@ndrinfo.de oder auf dem Postweg: NDR Info, "Meine gute Nachricht", Rothenbaumchaussee 132, 20149 Hamburg.

Sechs "Meine gute Nachricht"-Geschichten werden wir ab dem 20. November in unserem Programm senden: Die Hörer, deren Geschichten ausgewählt wurden, bekommen vorher Besuch von einem unserer Reporter, der sich die Geschichte erzählen lässt und sie aufzeichnet.

Für die Gewinner öffnen sich die Elbphilharmonie-Türen

Die sechs Gewinner erwartet ein ganz besonderer Preis: Sie besuchen die Elbphilharmonie in Hamburg. Am 11. Januar 2018, zum ersten Geburtstag der Elbphilharmonie, öffnen sich für Sie und eine Begleitperson die Türen des spektakulären Konzerthauses. Bei einer exklusiven Führung können Sie einen Blick in den Backstage-Bereich der "Elphi" werfen. Im Anschluss erleben Sie dann im großen Konzertsaal eine Generalprobe des NDR Elbphilharmonie Orchesters unter Leitung von Herbert Blomstedt.

NDR Info präsentiert die Aktion "Meine gute Nachricht des Jahres 2017" gemeinsam mit den vier norddeutschen Tageszeitungen "Hannoversche Allgemeine Zeitung", "Hamburger Abendblatt", "Kieler Nachrichten" und "Ostsee-Zeitung". Die sechs ausgewählten Geschichten werden auch dort veröffentlicht.

