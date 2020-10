"Wünsch Dir Deinen NDR" mit Antje Wöhnke Stand: 27.10.2020 13:52 Uhr Bei der Publikumsaktion "Wünsch Dir Deinen NDR" konnten sich Hörer, Zuschauer und Nutzer für einen Besuch bewerben. Moderatorin Antje Wönke ging auf eine Entdeckungsreise im Haitec-Zentrum in Bippen im Landkreis Osnabrück.

von Antje Wönke

Rund um Bippen ist es grün, grün und noch mal grün. Ich staune über endlose Eichenalleen und als ich so dahinfahre in aller Frühe, da ahne ich noch nicht, dass ich heute aus dem Staunen nicht mehr rauskommen werde. "Haialarm in Bippen" - ich hab' keinen blassen Schimmer, was mich erwartet. Doch das lässt nicht lange auf sich warten. Das Erste ist ein richtig super Kaffee in einem riesigen alten Bauernhof und eine Runde sehr netter Leute. Die erzählen mir, dass ich 40 Millionen Jahre alte Haifischzähne finden werde. Ich gucke mich um. Der Nebel hängt noch in den Eichen, und die stehen hier offensichtlich auch schon länger. Wo sollen denn hier Haie herkommen?

Lernen, spielen, staunen - und Haizähne finden

Hinter dem alten Bauernhof startet dann die Entdeckungstour. Die Bippener haben ein topmodernes Haitec-Zentrum gebaut. Lernen, spielen, gucken, so läuft das! Bippen lag vor 40 Millionen Jahren am Meer und hier tummelten sich riesige Haie. Die sind jetzt weg, aber die Zähne sind noch da - und zwar jede Menge. Ich glaub' es kaum, doch als wir auf einem kleinen Sandhügel stehen, sehe ich einen Zahn zwischen den kleinen Steinen, und dann noch einen, dann noch einen, dann noch einen … überall sind welche! Keine fünf Minuten später habe ich schon eine ganze Handvoll.

Es ist kein Fake, die Bippener schwören es Stein und Bein. Sie haben schon als Kinder Haifischzähne gesammelt, wenn irgendwo gebaggert wurde. Alle haben sie welche zu Hause. Sie haben sie getauscht wie andere Quartettkarten. Es sind spannende Geschichten! Ich staune schon wieder: Hier in der Mitte vom Grün im Osnabrücker Nordland haben sie eine der prominentesten Fundstellen Europas Millionen Jahre alter Überreste von Haien und erst jetzt gibt es ein Touristenzentrum und Gäste kommen, um sich die Schätze anzusehen.

Und dann wird's richtig heiter. Mit einem Schwarm Grundschülerinnen und -schüler schürfe ich Zähne aus der Erde. Wir haben Siebe und waschen die Erde mit Wasser weg, wie beim Goldschürfen. Und zum Schluss gibt's noch einen frischen Apfel direkt vom Baum neben dem alten Bauernhof. Was für ein toller Tag! Vielen Dank nach Bippen!