Eine Schnorchelsafari mit Philipp Jeß Stand: 23.08.2021 00:01 Uhr Bei der Publikumsaktion "Wünsch Dir Deinen NDR" können sich Interessierte für einen Besuch oder eine Aktion bewerben. Philipp Jeß geht für das Schleswig-Holstein Magazin ins und unter Wasser.

Reporter und Forschungstaucher Philipp Jeß geht regelmäßig ins Wasser: "Eine Schnorchelsafari in der Ostsee ist unfassbar cool. In ein bis drei Metern Tiefe wartet eine sehr lebendige Seegraswiese, man sieht, wie viele wunderschöne Lebewesen sich in unserer Ostsee tummeln und wie schützenswert dieser Lebensraum ist. Das möchte ich Ihnen gern zeigen. 'Wünsch Dir Deinen NDR' ist die Gelegenheit, machen Sie mit! Erfahrung ist für eine Schnorchelsafari nicht nötig, Maske und Schnorchel aber schon. Und wer schnell friert, braucht auch einen dünnen Neoprenanzug."

Einsendeschluss für die Aktion ist der 5. September 2021. Die Besuche und Aktionen finden im Anschluss statt, das Hörfunk- und Fernsehprogramm widmet sich der Publikumsaktion "Wünsch Dir Deinen NDR" bis zum 10. Oktober.

