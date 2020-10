"Wünsch Dir Deinen NDR": Rainer Sass kocht in Wardenburg Stand: 06.10.2020 12:31 Uhr Bei der Publikumsaktion "Wünsch Dir Deinen NDR" konnten sich Hörer, Zuschauer und Nutzer für einen Besuch bewerben. Für NDR Koch Rainer Sass ging es nach Wardenburg im Landkreis Oldenburg.

von Rainer Sass

Im Wardenburger Ortsteil Achternmeer erwarten mich Susanne Findling und ihre Haus- und Hofgemeinschaft. Gemeinsam wollen wir im Garten einen herrlichen Spätsommertag genießen und in geselliger Runde kochen. Das sympathische Wohnprojekt wurde vor knapp 30 Jahren gegründet.

Ein Wohnprojekt auf dem Land für Familien

Damals wollten drei befreundete Familien der Enge einer Wohngemeinschaft entfliehen, aber trotzdem weiter zusammen leben und wohnen. Man kaufte ein Grundstück mit angrenzendem Weideland und baute Häuser. Nun hatte jeder sein eigenes Reich und zugleich Freunde in unmittelbarer Nähe und Nachbarschaft. Beste Voraussetzungen für gegenseitige Unterstützung und gemeinsame Aktivitäten. Zum Grundstück gehört auch noch ein großer Garten. Ein regelrechtes Paradies für Kinder. Der siebenköpfige Nachwuchs der Familien konnte hier nach Herzenslust spielen und toben. Ein bisschen wie in Bullerbü, Astrid Lindgrens Kinderbuchklassiker, sagt meine Gastgeberin.

Griechische Küche für große Familien

Mittlerweile ist es etwas ruhiger geworden. Die Kinder sind aus dem Haus, ein Teil der Erwachsenen im Ruhestand. Mit einem Gartenfest möchte sich Susanne Findling nun bei ihren Nachbarn und ihrer Familie bedanken. Dafür hat sie auch ihre Kinder und Enkelkinder eingeladen. Ich darf an meiner Open-Air-Küche mit meiner Gastgeberin ein Stifado kochen. Griechische Küche gehört zu den Lieblingsspeisen von Susanne Findling, zudem lässt sich das mediterrane Gulasch unkompliziert für viele Gäste zubereiten. Dazu gibt es einen großen Salat mit Bohnen und Schafskäse. Als Nachtisch gibt es Joghurt mit Feigen und Nüssen.

Ein spannendes Wohnprojekt mit eigenem Bienenhonig

Der griechische Süßspeisenklassiker wird mit hauseigenem Honig gesüßt, denn Susannes Tochter Josefine hat im Garten eigene Bienenstöcke. Am späten Nachmittag haben wir aufgetischt, eine große Tafel, tolle Gäste und gute Stimmung, was will man mehr. Ich danke meiner Gastgeberin für den interessanter Einblick in das spannende Wohnprojekt und für die herzliche Gastfreundschaft.

Wir haben unseren Besuch mit der Kamera für meine NDR Kochshow SASS! so isst der Norden aufgezeichnet, der Sendetermin ist der 18. Oktober um 16.30 Uhr.

Dieses Thema im Programm: Sass: So isst der Norden | 18.10.2020 | 16:30 Uhr