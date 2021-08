Die NDR Sportzone engagiert sich für die "Vereinsherzen" Stand: 23.08.2021 00:01 Uhr Bei der Publikumsaktion "Wünsch Dir Deinen NDR" können sich Interessierte für einen Besuch oder eine Aktion bewerben. Die NDR Sportzone sucht Menschen, die alles für ihren Verein geben.

Während der Corona-Pandemie ist das Vereinsleben in Deutschland zum Erliegen gekommen. Allein bei uns im Norden sind fast viereinhalb Millionen Menschen in über 15.000 Sportvereinen von den strengen Kontaktverboten betroffen. Doch auch in dieser Zeit gibt es die heimlichen Held*innen der Sportvereine. Menschen, ohne deren Engagement kein Verein existieren könnte, egal ob mit oder ohne Corona-Pandemie. In unserer crossmedialen Reihe "Vereinsherzen" porträtieren wir diese Menschen in all unseren Ausspielwegen, ob im Sportclub im TV, im Hörfunk bei NDR Info oder online auf ndr.de. Sind Sie eine/einer dieser Personen, die unser Vereinsleben auch in dieser schwierigen Zeit stärken, oder kennen Sie jemanden, über den schon immer berichtet werden sollte. Wir kommen mit einer/ einem unserer Autor*in zu Besuch und drehen ein hochwertiges bildstarkes Kurzporträt. Bewerben Sie sich!

Einsendeschluss für die Aktion ist der 5. September 2021. Die Besuche und Aktionen finden im Anschluss statt, das Hörfunk- und Fernsehprogramm widmet sich der Publikumsaktion "Wünsch Dir Deinen NDR" bis zum 10. Oktober.