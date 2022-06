Den "Mythos Wald" mit Julia Westlake und Phillip Schmid erleben Stand: 13.06.2022 08:00 Uhr Bei der Publikumsaktion "Wünsch Dir Deinen NDR" können sich Interessierte für einen Besuch oder eine Aktion bewerben. Julia Westlake und Phillip Schmid machen mit Ihnen einen Ausflug in die Kunsthalle Emden.

Moderatorin Julia Westlake, NDR Kulturjournal, und Moderator Phillip Schmid, NDR Kultur, haben etwas ganz Besonderes mit Ihnen vor: "Wir laden Sie ein zu einem etwas anderen Waldspaziergang: Gemeinsam mit Ihnen besuchen wir in Emden die Ausstellung 'Mythos Wald - Das Flüstern der Bäume'. Kunsthallen-Direktorin Lisa Felicitas Mattheis führt uns durch die Schau mit Werken rund um den Wald von Lovis Corinth, Katharina Grosse, Jörg Immendorff, Andreas Mühe und Paula Modersohn-Becker. Im Anschluss fragen wir: Wie klingt der Wald? Philipp beantwortet die Frage mit Musik am Flügel, Julia hat dazu literarische Texte ausgesucht. Wir freuen uns auf diesen besonderen Kunstausflug am 5. September in die Kunsthalle Emden. Die Anzahl der Teilnehmenden ist begrenzt. Bitte bewerben Sie sich, Ihre Julia Westlake und Ihr Philipp Schmid."

Einsendeschluss für die Aktion ist der 30. Juni 2022. Die Besuche und Aktionen finden im Anschluss statt, das Hörfunk- und Fernsehprogramm widmet sich der Publikumsaktion "Wünsch Dir Deinen NDR" bis zum 18. September.

