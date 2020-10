Stand: 01.10.2020 11:42 Uhr "Wünsch Dir Deinen NDR": Eine seltene Uhr an der Schlei von Janin Ullmann

Bei der Publikumsaktion "Wünsch Dir Deinen NDR" konnten sich Hörer, Zuschauer und Nutzer für einen Besuch bewerben. Janin Ullmann und Uhrenexperte Dr. Bernd Schmoller haben sich eine seltene Uhr angeschaut.

An einem sonnigen Tag Ende September macht Lieb & Teuer einen Ausflug nach Schleswig. Wir stehen an der Schlei, die Boote schippern ruhig im kleinen Hafen und wir sind nur noch vier Minuten von einer antiken Uhr entfernt, die so selten ist, dass es nichts Vergleichbares auf dem Markt zu finden gibt.

Diese Janus-Standuhr ist eine Seltenheit

Unser Uhrenexperte Dr. Bernd Schmoller und ich besuchen an diesem Tag für "Wünsch dir deinen NDR" Frau Timm und ihre Janus-Uhr. Warum diese Uhr nach einer mythologischen Gestalt benannt wurde und was das seltene Stück wert ist, sehen Sie am 18. Oktober um 16 Uhr bei Lieb & Teuer.

