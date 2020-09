Stand: 11.09.2020 14:29 Uhr - Rute raus, der Spaß beginnt!

Mit Horst Hennings und Heinz Galling zum Angeln

Bei der Aktion "Wünsch Dir Deinen NDR" konnten sich Hörer, Zuschauer, Firmen, Schulen und Kindergärten für einen Besuch bewerben. Für acht Teilnehmer ging es mit Heinz Galling und Horst Hennings für "Traumfische in der Treene" zum Angeln.

"Traumfische in der Treene": Für acht Fans der Angel-Sendung Rute raus, der Spaß beginnt! ist dank "Wünsch Dir Deinen NDR" ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen. Sie waren nicht nur hautnah bei den Dreharbeiten dabei, sondern auch die Protagonisten der neuen Folge. Vor dem Vereinsheim vom Sportfischerverein Treene bei Friedrichstadt gab es noch eine kleine Regieanweisung von mir, dann ging es pünktlich um 12 Uhr los - schnurstracks auf den Schwimmsteg direkt am Fluss.

Prächtige Brassen und kleine Barsche

Nachdem die Köder-Frage geklärt war und Horst Tipps gegeben hatte, wie man erfolgreich auf Hecht und Barsch angelt, teilte sich die Gruppe auf die verschiedenen Stege auf. Zwei Angler durften sogar vom Boot aus angeln. Und es dauerte gar nicht lange, da zappelte bei mir schon ein Hecht an der Angel. Doch der verabschiedete sich noch im Wasser wieder - "Anfasser" sagt man in der Anglersprache dazu. Mehr Glück hatte Steffi aus Lübeck. Sie fing nach kurzer Einweisung von Horst eine prächtige Brasse, der sofort in Salz eingelegt wurde. Einige kleinere Barsche folgen, die sofort wieder vorschriftsmäßig mit feuchten Händen freigelassen wurden.

Der Sportfischerverein Treene hatte in den Angelpausen Kaffee und Kuchen bereitgestellt, das Wetter spielte mit und nach einem kurzen Regenschauer schien bei einer frischen Brise wieder die Sonne. Horst konzentrierte sich aufs Spinnfischen und zog auch prompt einen Rapfen kurz vor dem Schilfgürtel aus dem Wasser. Am späten Nachmittag wurden Räucherofen und Grill angeworfen. Für die erfolgreichsten Gast-Angler gab es es kleines Präsent: Drei Bücher zur Sendung "Rute raus, der Spaß beginnt!". Einer der Gewinner hatte sogar ein Geschenk für mich dabei: Zitronenpfeffer. Dieses Gewürz kommt in jeder Sendung von mir bei Fisch-Rezepten zum Einsatz. Rundherum: Ein gelungener Angel-Tag bei perfektem Wetter, guter Stimmung und prächtigen Fischen.

Von Heinz Galling