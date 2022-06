"Barschalarm" auf dem Schweriner See - Angeln mit Heinz und Horst Stand: 13.06.2022 08:00 Uhr Bei der Publikumsaktion "Wünsch Dir Deinen NDR" können sich Interessierte für einen Besuch oder eine Aktion bewerben. Rute raus, der Spaß beginnt - mit Heinz Galling und Horst Hennigs.

Die NDR Angelspezis Heinz und Horst laden an den Schweriner See ein: "Beim 'Barschalarm' könnt ihr uns nicht nur über die Schulter schauen, sondern auch selbst erleben, wie es sich anfühlt, wenn Riesenbarsche, die bis zu einem halben Meter lang werden, an der Angelrute ziehen. Sogar Hechtgiganten bis 1,30 Meter werden hier gefangen. Wir starten am 15. September an der Nordspitze des Schweriner Sees und treffen uns um 12 Uhr auf dem Fischereihof Prignitz. Bei Fischbrötchen und einem Pott Kaffee gibt es Tipps in Sachen Köder und Ausrüstung, dann geht es mit Booten für ein paar Stunden raus auf den See. Fanggarantie gibt es natürlich keine, aber Spaß und viel Angelfachwissen sind garantiert. Für jeden Angler gibt es außerdem ein kleines Überraschungspaket mit unser neuen Aktionstasche: 'Rute raus - Müll rein!', denn der Umweltschutz wird bei uns groß geschrieben. Und wir wollen den gefangenen Fisch direkt am See zubereiten. Na, schon angebissen? Wir freuen uns auf euch!"

Einsendeschluss für die Aktion ist der 30. Juni 2022. Die Besuche und Aktionen finden im Anschluss statt, das Hörfunk- und Fernsehprogramm widmet sich der Publikumsaktion "Wünsch Dir Deinen NDR" bis zum 18. September.

