Mit Heinz und Horst bei Bredstedt angeln Stand: 23.08.2021 00:01 Uhr Bei der Publikumsaktion "Wünsch Dir Deinen NDR" können sich Interessierte für einen Besuch oder eine Aktion bewerben. Rute raus, der Spaß beginnt - mit Heinz Galling und Horst Hennigs.

Die NDR Angelspezis Heinz und Horst laden Sie zu Dreharbeiten am 9. Oktober in Bredstedt ein: "Wir angeln dort, wo Horst Hennings schon als kleiner Butscher seine Bambus-Rute ausgeworfen hat und Sie können dabei sein. Nach einem kleinen Klönschnack geht es direkt ans Wasser: Stippangeln, Feederangeln und Spinnfischen auf Raubfisch ist auch in den Dörpumer Mergelkuhlen möglich. Entlang des Ufers gibt es zahlreiche Angelplätze, auf die wir uns verteilen können. Wir verraten geheime Futterrezepte und zeigen, wie man mit der leichten Spinnrute kampfstarke Barsche überlisten kann. Nach dem Angeln gibt es einen Schnellkurs in Sachen Fische filetieren, da ist Horst ein Meister. Zum Ausklang geht es zurück ins Anglerheim des ASV Bredstedt, wo Kaffee und Krabbenbrötchen warten. Wir freuen uns auf Sie!"

Einsendeschluss für die Aktion ist der 5. September 2021. Die Besuche und Aktionen finden im Anschluss statt, das Hörfunk- und Fernsehprogramm widmet sich der Publikumsaktion "Wünsch Dir Deinen NDR" bis zum 10. Oktober.

