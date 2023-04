Zu Gast bei Hinnerk Baumgarten auf dem Roten Sofa bei DAS! Stand: 11.04.2023 00:01 Uhr Bei der Publikumsaktion "Wünsch Dir Deinen NDR" können sich Interessierte für eine Aktion bewerben. Hinnerk Baumgarten freut sich auf Sie und Ihre Geschichte - live auf dem Roten Sofa bei DAS!

"Wollten Sie schon immer einmal aufs Rote Sofa? Da Platz nehmen, wo sonst Schauspielerinnen, Opernstars und Abenteurer sitzen? Wir suchen Menschen, die ihr Leben umgekrempelt haben und mit ihrer Geschichte anderen Mut machen wollen. Fühlen Sie sich angesprochen? Haben Sie Ihren alten Job hingeworfen und etwas Neues angefangen? Oder haben Sie nach einem persönlichen Tiefpunkt ein anderes Leben begonnen? Einen Traum wahr gemacht? Erfüllung in einem Ehrenamt gefunden? Wenn Sie so eine Reise hinter sich haben und uns Ihre Geschichte erzählen wollen, bewerben Sie sich bei "Wünsch Dir Deinen NDR"! Schreiben Sie uns, warum Sie für andere Vorbild und Inspiration sein möchten. Ich freue mich auf Ihre Bewerbung - wenn Sie mögen mit Foto. Vielleicht sehen wir uns dann am Sonnabend, 10. Juni, live auf dem Roten Sofa, Ihr Hinnerk Baumgarten!"

Einsendeschluss für die Aktion ist der 28. April. Die Besuche und Aktionen finden im Anschluss statt, das Hörfunk- und Fernsehprogramm widmet sich der Publikumsaktion "Wünsch Dir Deinen NDR" bis zum 11. Juni 2023.

Ihre Daten Vorname: Name: * Straße / Hausnummer: PLZ / Ort: Telefon: E-Mail: * Ihre Mitteilung Hochzuladenes Bild bitte nicht größer als 2 MB Ihr Bild:

Schlagwörter zu diesem Artikel Leute