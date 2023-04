Das Team von NDR 2 packt mit an und unterstützt euer Projekt Stand: 11.04.2023 00:01 Uhr Bei der Publikumsaktion "Wünsch Dir Deinen NDR" können sich Interessierte für einen Besuch oder eine Aktion bewerben. Das Team von NDR 2 kommt zu Besuch und packt mit an.

Eigentlich ist das Team von NDR 2 ja eh immer dabei: morgens im Bad, auf dem Weg zur Arbeit, im Büro oder in der Werkstatt und abends auf dem Heimweg. Am 10. Juni wird das für einige ein bisschen anders sein, denn dann ist NDR 2 live bei euch vor Ort. Und das Beste: Das Team packt mit an. Jens Mahrhold aus dem NDR 2 Morgen, Jens Hardeland aus dem NDR 2 Nachmittag, André Schünke aus den NDR 2 Nachrichten und Kathrin Hammer aus dem NDR 2 Team kommen zu euch und unterstützen euch einen Samstag lang. Euer Vereinsheim braucht einen neuen Anstrich? Jens hilft beim Streichen! Die Beete in eurem Stadtgarten müssen umgegraben werden? Hardeland ist der Erste am Spaten! Jetzt mit eurem Projekt, eurer Gruppe, Organisation oder Initiative für unser NDR 2 Team bewerben und dann am 10. Juni auf Jens, Hardeland, André und Kathrin freuen!

Einsendeschluss für die Aktion ist der 28. April. Die Besuche und Aktionen finden im Anschluss statt, das Hörfunk- und Fernsehprogramm widmet sich der Publikumsaktion "Wünsch Dir Deinen NDR" bis zum 11. Juni 2023.

Ihre Daten Vorname: Name: * Straße / Hausnummer: PLZ / Ort: Telefon: E-Mail: * Ihre Mitteilung Einverständnis Einverständnis: * Meine Daten werden an die Agentur Sievers Consulting GmbH, Kaiserstraße 18, 25524 Itzehoe, weitergegeben, die die Veranstaltung im Auftrag des NDR durchführt. Meine Kontaktdaten können für weitere Aktionen, geplante Sendungen oder Interviewanfragen genutzt werden. Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!