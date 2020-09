Stand: 25.09.2020 08:24 Uhr - Nordtour

Nach Greetsiel mit "Wünsch Dir Deinen NDR" und Bärbel Fening von Bärbel Fening

Bei der Publikumsaktion "Wünsch Dir Deinen NDR" konnten sich Hörer, Zuschauer und Nutzer für einen Besuch bewerben. Mit Moderatorin Bärbel Fening und sechs Zuschauerinnen und Zuschauer ging es auf eine Nordtour nach Greetsiel.

Ein Spaziergang durch das malerische Greetsiel

Strahlend blauer Himmel, bunte Kutter und fröhliche Zuschauer - die besten Zutaten für eine gemeinsame Nordtour. Ich habe mich vormittags mit sechs treuen Zuschauern direkt am Hafen in Greetsiel getroffen, wir haben geplaudert, sind an den vielen Kuttern vorbei geschlendert und dann durch die malerischen kleinen Gassen des Fischerdorfes gelaufen. Anschließend haben wir uns Räder geschnappt und sind Richtung Deich gefahren, zum Glück kam der Wind von hinten.

Der Pilsumer Leuchtturm ist das Ziel

Es war nicht weit bis zum ersten Zwischenstopp im Hofcafé Akkens. Eine kleine Stärkung an der frischen Luft, dann sind wir wieder in die Pedale getreten, diesmal oben auf dem Deich mit einer fantastischen Weitsicht - und immer noch mit Rückenwind. Unser Ziel hatten wir die ganze Zeit klar vor Augen: Den bunten Pilsumer Leuchtturm, klein, aber oho. Übrigens ein beliebtes Ausflugsziel in der Region.

Normalerweise kommt man hier nur rein, um zu heiraten oder sein Eheversprechen zu erneuern. Das war für uns zum Glück nicht erforderlich - Leuchtturmwärter Johann zückte seinen Schlüssel und dann konnten wir hinein und oben aus dem Fenster gucken. Super! Danach ging’s mit dem Rad zurück nach Greetsiel. Ihr ahnt es - man kann nicht immer Rückenwind haben - es kam eine steife Brise von vorn. Nützt ja nix. Wir haben gestrampelt und uns anschließend mit einer leckeren Tasse Tee und einem Stück Kuchen belohnt. Ein toller Abschluss einer gelungenen Nordtour.

