Ganz nah dran: Ein Tag bei den Roten Rosen in Lüneburg Stand: 27.05.2024 14:34 Uhr Bei der Publikumsaktion "Wünsch Dir Deinen NDR" konnten sich Interessierte für einen Besuch oder eine Aktion bewerben. Für vierzehn GewinnerInnen ging es nach Lüneburg auf die Serienwerft zu den Roten Rosen.

von Merle Frank

Vierzehn GewinnerInnen waren in den Studios der Serienwerft Lüneburg zu Gast und durften die Kulissen der beliebten ARD-Daily Novela aus nächster Nähe sehen. Dabei haben sie nicht nur die Requisiten bewundert, sondern auch einige SchauspielerInnen persönlich kennengelernt.

Die Dreharbeiten ganz nah erleben

Gestartet ist die Gruppe am Eingang des bekannten Serien-Supermarktes "Bio Mertens" - aus dem zufällig Brigitte Antonius kam. Natürlich hat sich die Grande Dame der Rosen Zeit für Fotos mit den Fans genommen. Danach ging es ins Studio, so leise wie möglich und im Flüsterton, denn das Team war mitten in den Dreharbeiten. Von der Hotellobby ging es Richtung Carlas, wo gerade die Vorbereitungen für die nächsten Szenen liefen.

Einmal "Rote Rosen"-Luft schnuppern

Hautnah konnten alle den Kameraleuten über die Schultern schauen und echte "Rote Rosen"-Luft schnuppern. Auf dem Rückweg ging es durch Gunters Wohnzimmer zu einer der größten Studio-Dekorationen. Da auch dort für das Casting der 23. Staffel schon gedreht wurde, blieb der Gruppe nur ein kurzer Blick auf das echte Kopfsteinpflaster des Salzmarktes, den es nur hier und nicht in Lüneburg selbst gibt.

Viele Eindrücke und ein Meet & Greet

Überall haben die TeilnehmerInnen viele Insiderinfos von NDR Redakteur Thilo Voggenreiter erfahren. Nach der Tour durch die Studios gab es ein Meet & Greet mit den "Rote Rosen"-Stars Hakim Meziani, Lara-Isabelle Rentinck, Jelena Mitschke und Hanno Friedrich. Die vier SchauspielerInnen haben sich nicht nur Zeit für die Fragen der Fans genommen, sondern auch etwas aus ihrem Drehalltag berichtet: wie sie das Pensum schaffen, fünf Folgen pro Woche zu drehen, parallel dazu die Texte zu lernen und dann auch noch manchmal mit spontanen Änderungen umgehen zu müssen, wenn ein Spielpartner plötzlich krank wird. Auch sehr persönliche Fragen, wie da noch Platz für das Familienleben bleibt, beantworteten die SchauspielerInnen gerne.

Zum Abschluss der "Wünsch Dir Deinen NDR“-Aktion gab es für alle hübsch verpackt die gewünschten Autogrammkarten und alle waren sich einig, einen spannenden und informativen Tag bei den Roten Rosen erlebt zu haben. Wir freuen uns aufs nächste Jahr!