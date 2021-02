Studio Kiel

Direkt am Ufer der Kieler Förde liegt das Landesfunkhaus des NDR mit dem Studio Kiel. Große Fährschiffe der Skandinavien-Linien ziehen vorbei. Gegenüber liegen die Werftanlagen von Thyssen Krupp Marine Systems, der alten HDW-Werft.

Von Eckernförde über Kiel nach Plön

Die Reporterinnen und Reporter des Studios Kiel berichten aus einer der schönsten Urlaubsregionen des Landes mit weiten Stränden zwischen Eckernförde und Laboe, sowie dem ostholsteinischen Hügelland zwischen der Hohwachter Bucht und der Holsteinischen Schweiz. Sie halten die Hörerinnen und Hörer täglich über das aktuelle Geschehen in der Landeshauptstadt Kiel, Neumünster und den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde auf dem Laufenden.

NDR Studio Kiel Schlossplatz 3

24103 Kiel



Hotline: (0 8000) 96 66 66 (kostenfrei)



Fax: (0431) 9876 - 115

E-Mail: studio.ki@ndr.de

Unser Team ist erster Ansprechpartner für regionale Themen. Dazu gehören Christian Wolf, Kevin Bieler, Sebastian Parzanny, Fabian Weißhaupt, Cassandra Arden, Sven Brosda und Christian Nagel. Sie sind nicht nur in den Rat- und Kreishäusern anzutreffen, sondern auch immer am Ort des Geschehens in der Region. Für schnelle Einsätze steht Ihnen ein Satelliten-Wagen zur Verfügung. Das ist ein fahrbares "Ein-Mann-Studio", das über eine Satelliten-Antenne jederzeit vom Einsatzort aus mit dem Funkhaus in Kiel Verbindung aufnehmen kann.

Von Kiel über Plön nach Neumünster

Das Team liefert täglich aktuelle Berichte für die NDR 1 Welle Nord, und um 10.30 Uhr und um 16.30 Uhr gibt es die Nachrichten aus dem Studio Kiel. Außerdem produzieren die Mitarbeiter auch Beiträge für die anderen Hörfunkprogramme des NDR und der ARD.

"Immer nah dran sein am Menschen und dem Ereignis", lautet die Devise des Studio-Teams. Und zu berichten gibt es jede Menge: Kiel ist der Sitz großer Firmen, Banken und Hochschulen. Die Tirpitzmole ist einer der größten Marinestützpunkte an der Ostsee. Der Kreis Plön ist eine gefragte Urlaubsregion mit großer landwirtschaftlicher Bedeutung. Durch den Kreis Rendsburg-Eckernförde zieht sich nicht nur der Nord-Ostsee-Kanal, es ist auch ein durch mittelständische Unternehmen geprägter, aufstrebender Kreis.

Neumünster erlebt einen wirtschaftlichen Aufschwung. Es gibt viele neue Industrieansiedlung - die Stadt gibt sich ein neues Gesicht und investiert in ihre Infrastruktur. Mitten durch das Sendegebiet zieht sich die A7 als Lebensader der Region. Eine spannende Region, in der sich die Reporter aus dem Studio Kiel bestens auskennen.

