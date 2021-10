Melanie Richter

Ein paar Jahre an der Elbe, einige am Main (und Rhein) und jetzt endlich angekommen am Meer. Gleich doppelt. Die Ostsee mochte ich schon immer, die Nordsee habe ich in Schleswig-Holstein lieben gelernt. Zum Radio wollte ich als Kind unbedingt, weil ich die Bundesligakonferenz so aufregend fand. Gelandet bin ich dann ziemlich schnell bei den Nachrichten, aber auch da haben wir ja zum Glück jede Menge Sport und jeden Tag neue Themen und Überraschungen. Ansonsten ziehe ich die Bundesligakonferenz immer noch dem Fernsehen vor und verbringe meine Zeit am liebsten mit langen Spaziergängen, noch längeren Radtouren, Inselausflügen, im Wind, am Wasser, auf Reisen, Flohmärkten und mit guten Freunden.

