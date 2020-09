Maja Herzbach

Spätestens beim Bestellen im Restaurant wird klar, Maja Herzbach ist "Nordisch By Nature". Grünkohl, Krabbenbrötchen und Labskaus - so definiert sie ihre Herkunft. Geboren ist sie in Hamburg und aufgewachsen im kleinen Dorf Kayhude im Kreis Segeberg. Entgegen des norddeutschen Klischees redet sie sehr gerne, vor allem mit ihren Hörern. So ist sie dann auch schon mit 17 Jahren beim Radio gelandet.

7 Fragen - 7 Antworten 1. Dein erster Berufswunsch war? Blumenverkäuferin 2. Wenn ich nicht bei NDR 1 Welle Nord gelandet wäre, wäre meine Stimme praktisch für? Den Fahrstuhl - da bin ich innerhalb des Funkhauses nämlich auch zu hören. Mein "Erdgeschoss" ist der Wahnsinn :-) . 3. Dein peinlichster Versprecher On Air war? War kein Versprecher, sondern ein hartnäckiger Schluckauf. Nach einer halben Stunde hatte ich endlich wieder Kontrolle über meine Stimme. 4. Welchen Spleen sagt man dir nach? Wasser ist nicht mein Element. Deswegen ist die Meeres-Regel im Urlaub unter meinen Freunden: "Wo Maja ist, kann man noch stehen." 5. Lieber Voll- oder H-Milch? Vollmilch! Überhaupt gerne alles frisch und möglichst unbehandelt. Bio ist mein Freund! 6. Außer NDR.de mag ich im Internet folgende Seiten... Klatsch- und Tratschseiten sind bei mir Pflichtprogramm am Morgen! 7. Wärst du lieber Pirat oder Ritter? Piratenbraut!!!