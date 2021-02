Leslie Hodam Moin! Leslie Hodam bin ich, geboren in Lübeck, begeisterte Schleswig-Holstein-Bummlerin, superneugierig und ein Fan der wunderschönen Natur zwischen - und in - Nord- und Ostsee.

Weltenbummler ist so ein schönes Wort, aber ich bin viel lieber Schleswig-Holstein-Bummlerin, als ehemalige Ahrensbökerin, Flensburgerin, Kielerin, Lübeckerin und jetzt gerade Bad Segebergerin. Alle anderen Ecken hier durchstöbere ich schon mein halbes Leben lang mit Mikro und Aufnahmegerät.

Heimat ist gemeinsames Schnacken

Ich liebe besonders den kurzen Schnack mit Ihnen und Euch, wo auch immer wir uns zufällig treffen. In der Schlange an der Kasse, beim Spazierengehen im Wald und natürlich bei meinen Umfragen für NDR 1 Welle Nord: Kurz erzählen, was anliegt, zusammen lachen, staunen und auch mal mitfühlen. Das ist für mich Heimat, das können wir sooo gut hier!

Naturliebhaberin zu Wasser und zu Land

In meiner Freizeit buddele ich leidenschaftlich gern in meinem wilden, bunten Garten, kümmere mich darum, dass Insekten und Vögel bei uns genug zu futtern finden. Zudem tausche ich Tipps und Pflanzen mit meinen Gartenfreunden aus der Umgebung aus. Und ab und zu geht's in den großen 'Unterwassergarten' - zum Tauchen in die Ostsee.

7 Fragen - 7 Antworten 1. Was war dein erster Berufswunsch? Gärtnerin. Das haben damals viele unschuldige Primeln mit ihrem Leben bezahlt. 2. Welchen Spleen sagt man Dir nach? Ich höre bei Songs immer auf die Texte, das gibt dann auch durchaus mal Abzug in der B-Note. 3. Liebstes Gesellschaftsspiel? Das, wo man Begriffe erklären und mit Pantomime nachmachen muss, wie heißt es noch gleich … 4. TKKG oder die drei Fragezeichen? Leichte Tendenz zu den ???, ich mag die Stimmen einfach so gern. 5. Musik lieber elektronisch oder handgemacht? Am liebsten handgemacht und live, da reicht oft schon ein Mensch mit Gitarre auf der Bühne. 6. Radschlagen oder Radfahren? Beides bei mir auf alle Fälle mit Helm. 7. Was magst Du an NDR 1 Welle Nord? Der beste Sender für Schleswig-Holstein-Bummler.

Schreiben Sie mir eine Mail! Ich freue mich auf Post von Ihnen.

