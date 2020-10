Lena Hillgruber "Ein Leben ohne Musik ist möglich, aber sinnlos", sagt Lena Hillgruber und präsentiert Ihnen die meiste Musik, die größte Vielfalt.

Wenn wir dieses abgewandelte Loriot-Zitat jetzt noch einmal mit meinem Mann, Schokolade, Urlaub, Filmen und dem Meer/Wasser wiederholen, kennen Sie mich im Grunde. Eine Mixtur aus Loriot, Liebe, Schokolade, Musik, Filmen, Urlaub und Wasser - das bin ich, Lena Hillgruber. Moin!

Das Schöne ist, dass ich drei dieser Leidenschaften schon einmal während der Arbeit ausleben kann: Die Kieler Förde - also das Wasser - seh' ich aus dem Studio. Außerdem haben wir in Schleswig-Holstein ja als einziges Bundesland den großen Luxus, Nord- UND Ostsee um uns zu haben - das find' ich immer wieder auf's Neue grandios; ein Schokoriegel geht immer mal zwischendurch und Musik ist ja sowieso die Basis beim Radio.

Als ich nach vielen Jahren Ruhrpott und kurzer Ausbildungszeit in Stuttgart dann endlich im Norden (meiner Traum-Wahlheimat seit ich 13 bin) angekommen bin, hab' ich ziemlich schnell gemerkt, dass unser Sender hier als Einziger meinen Musikgeschmack abdeckt. Wenn ich Sie in meinem kleinen Auto mitnehmen würde, würden Sie es bemerken. Da finden Sie CDs von einer Lady Gaga, Britney Spears, Jan Delay, aber eben auch die Best of der Bay City Rollers, Elton John, George Michael, Roxette, die Beatles, Michael Jackson, Grönemeyer, Pur, Bon Jovi, The Overtones, Michael Bublé, das Rat Pack, Amy Winehouse und ein paar aktuelle Songs natürlich auch.

Also Sie merken schon - die Vielfalt ist mein Ding. Und schon sind wir auf einer Welle. Der NDR 1 Welle Nord. Da haben Sie auch direkt eine Schwäche von mir erkennen können: Ich mag Wortwitze, egal wie schlecht sie sind. Ich freue mich darauf, Sie mit dieser Vielfalt an großartiger Musik durch den Feierabend, die Nacht oder das Wochenende zu bringen.

Lena Hillgruber im Programm Schleswig-Holstein von 10 bis 2 am Wochenende Am Wochenende hat Lena Hillgruber für Sie immer zwischen 10 und 14 Uhr Musik, Infos zu den aktuellen Charts, Veranstaltungstipps, und die Retro-Charts. ARD Hitnacht - das Magazin der Landesprogramme Die ARD Hitnacht ist das gemeinsame Nachtprogramm der vier Landesprogramme - und wird von 22.10 Uhr bis 6 Uhr ausgestrahlt. Die vier NDR Programme wechseln sich monatlich ab.

7 Fragen - 7 Antworten 1. Welchen Spleen sagt man dir nach? Dass man mit mir nicht gut Filme gucken kann, weil ich so eine Art Zwang habe, immer heraus zu hören, wem die Synchronstimme eventuell noch gehört. Ich achte etwas zu extrem auf Synchronstimmen :-) . 2. Wenn du eine Person der Weltgeschichte kennenlernen könntest, welche wäre es? Gehen auch zwei? Und gehen auch die Helden des Humors? Auf eine Art haben sie ja auch Weltgeschichte geschrieben ... dann würde ich unfassbar gerne Loriot und Hape Kerkeling kennenlernen. Bei Vicco von Bülow geht es ja leider, leider, leider nicht mehr, aber ich bin davon überzeugt, dass Hape Kerkeling und ich die besten Freunde werden könnten :-) . 3. Kannst du fünf Minuten still sitzen und sein? Oh ja. Sehr gut sogar. Ich bin von Natur aus ein sehr gemütlicher Mensch. Es besteht höchstens die Gefahr, dass ich dann einschlafe. Ich kann innerhalb von Sekunden fast überall einschlafen. 4. Vor was hast du Angst? Spinnen. Da bin ich ein absolut hysterisches und klischeehaftes "Mädchen". 5. Erstes Poster an deiner Wand im Kinderzimmer? Sie waren zeitgleich an der Wand. Die Poster von "Ace of Base", "Bon Jovi", "2Unlimited" und auch "Beverly Hills" (Jason Priestley). 6. TKKG oder die drei Fragezeichen? Keine Frage - TKKG. Ich liebe zwar auch Bob, Peter und Justus - aber meine Favoriten sind und bleiben TKKG. Die drei Fragezeichen sind mir manchmal fast zu spannend :-) . 7. Der, die oder das Nutella? Aber zu 100 Prozent DAS Nutella.

Schreiben Sie mir eine Mail! Ich freue mich auf Post von Ihnen.

