Jessica Schlage

1. Wenn du einen Tag im Leben mit einer Person tauschen könntest wäre es?

Ein buddhistischer Mönch irgendwo im Himalaya. Ernsthaft! So mobil und gut vernetzt wir geworden sind, es gibt so ein paar Flecken, wo man nicht einfach mal so hinreisen kann, ohne sich zumindest ein bisschen auszukennen. Und ich wüsste zu gerne, wie unsere Welt aus dieser Perspektive aussieht.