Sendedatum: 03.08.2019 19:30 Uhr

Stefanie Heinzmann heute live in St. Peter-Ording

Stefanie Heinzmann tritt bei der Sommertour heute in St. Peter-Ording auf.

Das Programm beginnt um 18 Uhr und das Konzert startet gegen 21.30 Uhr.

Ab 19.30 Uhr schalten wir live zu der Stadtwette ins Schleswig-Holstein Magazin.

Adresse: Am Kurbad, Erlebnis-Promenade, 25826 St. Peter-Ording

Es wird die Anreise mit dem Zug, dem Bus, dem Fahrrad oder zu Fuß empfohlen.

Wer schon mal in St. Peter-Ording war, wird den Ort so schnell nicht vergessen: die typischen Pfahlbauten, das Spiel der Gezeiten und das Ganze an einem schier unendlichen Strand. Kein Wunder, dass viele Touristen den Ort lieben, der oft nur SPO abgekürzt wird. Doch heute hat SPO eine andere Bedeutung: Es ist der Sommertour-Party-Ort. Denn NDR 1 Welle Nord und das Schleswig-Holstein Magazin präsentieren Stefanie Heinzmann und die Coverband Tin Lizzy. Moderiert wird der Abend von Vèrena Püschel und Julian Krafftzig. Das Ganze wie immer bei freiem Eintritt.

Stefanie Heinzmann mit Soul und Pop in St. Peter-Ording















Stadtwette fordert Schnelligkeit, Power und Organisation

Natürlich haben wir uns auch für SPO eine anspruchsvolle Aufgabe ausgedacht: NDR 1 Welle Nord und das Schleswig-Holstein Magazin wetten, dass es die St. Peteraner und ihre Gäste nicht schaffen, innerhalb von 20 Minuten den Schriftzug "10 Jahre Weltnaturerbe Wattenmeer" zu bilden und auf der Bühne an einer Traverse zu befestigen. Dazu müssen sie zunächst Buchstaben aus einem mit Sand gefüllten Behälter ausgraben, sie dann anhand einer Menschenkette zur Bühne transportieren und sie schließlich per Seil in der Traverse in vier Metern Höhe einklinken.

Das ist die Stadtwette für St. Peter-Ording Schleswig-Holstein Magazin - 29.07.2019 19:30 Uhr "Zehn Jahre Weltnaturerbe Wattenmeer", diese Worte müssen vor der Sommertour-Bühne präsentiert werden - mit im Sand verbuddelten Buchstaben. Gewinnt St. Peter-Ording die Stadtwette?







3,78 bei 9 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Star-Power für die Ohren in St. Peter-Ording

Wer die junge Schweizerin hört, glaubt oft nicht, dass eine so zarte Person so viel Power und Soul in der Stimme haben kann. Entdeckt wurde die stimmgewaltige Sängerin von Stefan Raab. 2008 zog sie als Siegerin des Casting-Wettbewerbs "SSDSDSSWEMUGABRTLAD" direkt in die Charts mit ihren Hit "My Man Is A Mean Man". Danach folgten weitere Hits und Zusammenarbeiten mit Künstlern wie Lionel Richie, Rea Garvey, Marlon Roudette, Ronan Keating oder auch Gentleman. Selbstverständlich fällt da auch der ein oder andere Preis ab: Stefanie Heinzmann wurde schon mit dem Echo, der 1Live Krone, dem Comet und zahlreichen anderen Preisen ausgezeichnet. Solche Preise bekommt man nicht grundlos - und dass sie jeden einzelnen wert ist, wird sie auf der Erlebnispromenade in St. Peter-Ording beweisen.

In Radio und Fernsehen live dabei

Das Schleswig-Holstein Magazin zeigt die Stadtwette heute zwischen 19.30 Uhr und 20 Uhr live. Die Besucher der Sommertour können die Live-Schalten auf der großen Videowand neben der Bühne mitverfolgen. Natürlich ist auch NDR 1 Welle Nord dabei, wenn in St. Peter-Ording der Sommer gefeiert wird. Auf unserer Webseite und in der NDR Schleswig-Holstein App gibt es nach dem Event viele Fotos und Videos zum Stöbern.

Das erwartet Sie auf der NDR Sommertour 2019 NDR 1 Welle Nord - Schleswig-Holstein unterwegs - 16.05.2019 19:25 Uhr Acht Wochen lang zieht die NDR Sommertour-Karawane durch Schleswig-Holstein - bereits zum 15. Mal. Unser Video gibt einen Vorgeschmack darauf, was Sie erwarten können.







4 bei 12 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Tipps für die Anfahrt

Die Anreise mit dem Zug, dem Bus, dem Fahrrad oder zu Fuß ist zu empfehlen. Von Husum aus fährt die DB Regio nach St.Peter-Ording. Die Züge fahren stündlich. So können Sie zum Beispiel bis Tönning mit dem Auto fahren und dann in den Zug umsteigen. Dieser ist in einer halben Stunde in St.Peter-Ording. Von der Haltestelle St.Peter-Ording-Bad laufen Sie dann gut zehn Minuten bis zur Sommertour-Bühne.

Parkplätze finden Sie über das Parkleitsystem und die Beschilderung vor Ort. An diesem Abend sind viele Parkplätze im Ort kostenfrei. Dies gilt allerdings nicht für die Strandparkplätze, die heute nur bis 22.30 Uhr geöffnet sind. Es gibt von 17 Uhr bis halb eins einen kostenfreien Busshuttle, zum Beispiel vom Westküstenpark oder dem Utholm-Parkplatz, der die Gäste sowohl zum Veranstaltungsgelände bringt als auch zu den Parkplätzen zurück.

Um den Besuch der Sommertour jedem zu ermöglichen, setzen NDR 1 Welle Nord und das Schleswig-Holstein Magazin vor Ort auf Barrierefreiheit. So sind sowohl ausgewiesene Bereiche für Rollstuhlfahrer vor der Bühne als auch Behindertenparkplätze in direkter Nähe des Veranstaltungsplatzes vorhanden. Darüber hinaus werden Toiletten für Rollstuhlfahrer bereitgestellt.

Karte: Die Location der Bühne der Sommertour St. Peter-Ording

Party-Finale in Sierksdorf

Bis zum 24. August feiern wir wöchentlich in verschiedenen Orten in Schleswig-Holstein. Die nächsten Stationen der Sommertour sind: Bad Oldesloe, Amt Süderbrarup und schließlich Sierksdorf. Das Finale der Sommertour findet traditionell dort im Hansapark statt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Schleswig-Holstein Magazin | 03.08.2019 | 19:30 Uhr