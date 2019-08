Stand: 17.08.2019 10:13 Uhr

Sommertour: Namika will Süderbrarup verzaubern

Namika gibt bei der Sommertour heute in Amt Süderbrarup ein Konzert.

Das Programm beginnt um 18 Uhr und der Auftritt von Namika startet etwa gegen 21 Uhr.

Ab 19.30 Uhr schalten wir live vom Schleswig-Holstein Magazin zur Stadtwette.

Adresse: Königsstraße 5, 24392 Süderbrarup

Es wird die Anreise mit dem Zug, dem Bus, dem Fahrrad oder zu Fuß empfohlen.

NDR 1 Welle Nord und das Schleswig-Holstein Magazin laden alle "Lieblingsmenschen" zur Sommertour ins Amt Süderbrarup ein. Mit Namika und The Big Party Project stehen zwei Garanten für gute Stimmung auf der Bühne am Marktplatz. Wer freut sich nicht darüber, wenn die sympathische Sängerin aus Frankfurt "Je ne parle pas français" ins Mikrofon trällert oder ihren Ohrwurm "Lieblingsmensch" zum Besten gibt? Moderiert wird der Abend von Vèrena Püschel und Jan Bastick. Die Party startet heute um 18 Uhr und der Eintritt ist wie immer frei.

Sommertour-Wette für Süderbrarup vorgestellt Schleswig-Holstein Magazin - 12.08.2019 19:30 Uhr Bei der Stadtwette im Rahmen der Sommertour geht es in Süderbrarup ums Ballgefühl. Dosenwerfen ist angesagt: 130 Dosen auf 13 Tischen für 13 Amtsgemeinden sollen abgeräumt werden.







5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Große Party mit Namika und The Big Party Project

Der musikalische Höhepunkt ist damit aber noch nicht erreicht. Wir holen die Frankfurter Sängerin und Rapperin Namika auf die Bühne. 2015 gelang ihr der Durchbruch mit dem Sommerhit "Lieblingsmensch". Nach nur acht Wochen war der Song auf Platz eins der Charts. Das dazugehörige Album erreichte Goldstatus. Im vergangenen Jahr schenkte sie uns mit "Je ne parle pas français" einen weiteren sommerlichen Ohrwurm, der als Remix ebenfalls auf Platz eins der deutschen Charts zu finden war. Mit ihren Songs rund um Liebe und Familie und dem musikalischen Mix aus Rap, Soul, Pop und auch arabischen Harmonien wird sie in Süderbrarup für einen unvergesslichen Abend sorgen.

Namika und The Big Party Project live in Amt Süderbrarup















Wer Coverband sagt, muss auch The Big Party Project sagen. Die sechsköpfige Band kommt aus Neumünster und bringt jede Menge Humor mit auf die Bühne. Zusammen mit Rock- und Popklassikern sowie aktuellen Hits ergibt das eine perfekte Musikmischung für das Publikum. Dabei hat The Big Party Project stets ein Credo: Hauptsache kein Playback.

Blechdosenwerfen auf Zeit bei der Stadtwette

Vor dem Konzert erwartet die Besucher eine spannende Stadtwette. NDR 1 Welle Nord und das Schleswig-Holstein Magazin wetten, dass es die Einwohner des Amtes Süderbrarup und ihre Gäste nicht schaffen, innerhalb von 15 Minuten 13 Wände aus Blechdosen komplett abzuwerfen. Jede Gemeinde des Amtes hat damit ihre eigene Blechdosenwand. Pro Gemeinde dürfen fünf Werfer antreten. Aus einer Entfernung von fünf Metern müssen sie zehn Blechbüchsen abräumen, wofür sie maximal zwei Minuten Zeit haben. Alle 13 Dosenwände müssen jedoch in 15 Minuten abgeworfen sein. Bleiben eine Minute vor Ende noch Dosen auf einem oder mehreren Tischen stehen, dürfen die Werfer aller Gemeinden gleichzeitig werfen.

In Radio und Fernsehen live dabei

Das Schleswig-Holstein Magazin zeigt die Stadtwette heute zwischen 19.30 Uhr und 20 Uhr live. Die Besucher der Sommertour können die Live-Schalten auf der großen Videowand neben der Bühne mitverfolgen. Natürlich ist auch NDR 1 Welle Nord dabei, wenn im Amt Süderbrarup der Sommer gefeiert wird. Und auf unserer Webseite und in der NDR Schleswig-Holstein App gibt es nach dem Event viele Fotos und Videos zum Stöbern. Das NDR Landesfunkhaus Schleswig-Holstein lädt schon zwischen 17 Uhr und 19.30 Uhr ins "Lass mal schnacken"-Zelt auf dem Veranstaltungsgelände ein. Dort haben Besucher die Gelegenheit, mehr über die Arbeit des NDR in Schleswig-Holstein zu erfahren. Mitarbeiter aus Ausbildung und Produktion sind vor Ort und auch Kollegen aus dem NDR Regionalstudio Flensburg freuen sich auf viele Gespräche.

Tipps für die Anfahrt

Die NDR Bühne steht auf dem Marktplatz in Süderbrarup. Es wird die Anreise mit dem Zug, dem Bus, dem Fahrrad oder zu Fuß empfohlen. Falls Sie mit dem Auto anreisen möchten, können Sie diese Adresse in Ihr Navigationsgerät eingeben: Königsstraße 5, 24392 Süderbrarup. Parkplätze finden Sie über das Parkleitsystem und die Beschilderung vor Ort. Um den Besuch der Sommertour jedem zu ermöglichen, setzen NDR 1 Welle Nord und das Schleswig-Holstein Magazin vor Ort auf Barrierefreiheit. So sind sowohl ausgewiesene Bereiche für Rollstuhlfahrer vor der Bühne als auch Behindertenparkplätze in direkter Nähe des Veranstaltungsplatzes vorhanden. Darüber hinaus werden Toiletten für Rollstuhlfahrer bereitgestellt.

Karte: NDR Bühne in Süderbrarup

Party-Finale in Sierksdorf

Ein Mal feiern wir im Anschluss noch: Unsere letzte Sommertourstation ist dann das große Finale am 24. August in Sierksdorf. Das findet traditionell im Hansapark statt.

Weitere Informationen 01:02 15 Jahre Sommertour von NDR Schleswig-Holstein Die Sommertour von NDR 1 Welle Nord und Schleswig-Holstein Magazin feiert Jubiläum. Wir haben die schönsten Impressionen aus 15 Jahren Sommertour. Video (01:02 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Schleswig-Holstein Magazin | 17.08.2019 | 19:30 Uhr