Stand: 13.07.2019 00:01 Uhr

Michy Reincke und Christopher heute live in Großenbrode

Michy Reincke und Shootingstar Christopher geben die Sommertour-Konzerte am 13. Juli in Großenbrode.

Das Programm beginnt um 18 Uhr, ab 20.15 Uhr ist das Konzert von Christopher, ab 21.30 Uhr das Konzert von Michy Reincke geplant.

Ab 19.30 Uhr schalten wir live mit dem Schleswig-Holstein Magazin zu der Stadtwette.

Adresse: Konzertwiese, Am Kai, 23775 Großenbrode

Parkplätze finden Sie über das Parkleitsystem und die Beschilderung vor Ort.

Freier Eintritt und maritimes Flair: NDR 1 Welle Nord und das Schleswig-Holstein Magazin laden heute im Rahmen der großen Sommertour 2019 nach Großenbrode auf die Konzertwiese am Südstrand ein. Mit dabei zwei Top-Acts: Liedermacher Michy Reincke und Shootingstar Christopher. Auch unsere Moderatoren Vèrena Püschel und Horst Hoof erleben Sie an dem Abend hautnah. Der Start des Programms ist um 18 Uhr.

Musikalisches Drei-Gänge-Menü

Die musikalische Vorspeise hat zumindest jeder NDR 1 Welle Nord Hörer schon mal genossen: die Horst & Hoof Band. Unser Moderator Horst Hoof wird von seinen Bandkollegen Dennis Brandau und Jan Röschmann begleitet. Zu dritt liefern sie ein buntes Programm voller Pop-Hits der vergangenen Jahre ab. Dazu passend servieren wir Ihnen danach ein wenig Internationales. Der dänische Shootingstar Christopher wird die Bühne mit seinem skandinavischen Charme und Pophits seiner vier Alben begeistern. Wenn dann auch der letzte Besucher tanzt, wird es Zeit für das musikalische Highlight: Liedermacher Michy Reincke verwöhnt uns mit seinen Hits wie "Taxi nach Paris", "Nächte übers Eis" oder auch "Valérie, Valérie". Die Songs des gebürtigen Hamburgers durften früher auf keiner Abiparty fehlen. Dieses Menü sollte jeder Gourmet mit drei Sternen bewerten - mehr Abwechslung ist wohl kaum möglich.

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen

Doch bevor es musikalisch ans Buffet geht, müssen die Besucher der Sommertour in Großenbrode ihre Stadtwette bewältigen. NDR 1 Welle Nord und das Schleswig-Holstein Magazin wetten, dass es die Großenbroder und ihre Gäste nicht schaffen, innerhalb von 15 Minuten, eine neun Meter lange Da-Vinci-Brücke zu bauen. Dübel, Schrauben, Nägel oder sonstige Werkzeugteile sind nicht nötig. Vielmehr geht es um den geschickten Einsatz der Baumaterialien. Jeder kann also mitmachen. Die selbstgebaute Brücke soll im Verhältnis 1:100 zur Fehmarn-Sund-Brücke stehen. Schaffen die Großenbroder es, ihre Wette gegen den NDR zu gewinnen und sich so für den finalen Wettkampf in Sierksdorf zu qualifizieren? Dort geht es schließlich um einen Tag freien Eintritt im Hansapark für alle Einwohner des Gewinnerortes.

Sommertour: Eine Brücken-Wette für Großenbrode Schleswig-Holstein Magazin - 08.07.2019 19:30 Uhr Um die Sommertour-Wette des NDR zu gewinnen, ist Handwerkskunst gefragt: Schaffen es die Großenbroder, die Fehmarnsundbrücke als eine Leonardo-da-Vinci-Brücke nachzubauen?







4,5 bei 6 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

In Radio und Fernsehen live dabei

Das Schleswig-Holstein Magazin zeigt den Städtewettkampf zwischen 19.30 und 20 Uhr live. Die Besucher der Sommertour können die Live-Schalten auf der großen Videowand neben der Bühne mitverfolgen. Natürlich ist auch NDR 1 Welle Nord dabei, wenn in Großenbrode der Sommer gefeiert wird. Und auf unserer Webseite und in der NDR Schleswig-Holstein App gibt es nach dem Event viele Fotos und Videos zum Stöbern. Wenn Sie einfach mal mit uns schnacken wollen, kommen Sie gerne vorbei: Von 17 bis 19.30 Uhr stehen wir Ihnen im "Lass-mal-schnacken-Zelt" Rede und Antwort.

Tipps für die Anfahrt

Nur einen Katzensprung vom Strand entfernt wird die Bühne auf der Konzertwiese am Südstrand aufgebaut. Diese Adresse können Sie in Ihr Navigationsgerät eingeben: Konzertwiese, Am Kai, 23775 Großenbrode. Parkplätze finden Sie über das Parkleitsystem und die Beschilderung vor Ort. Um den Besuch der Sommertour jedem zu ermöglichen, setzen NDR 1 Welle Nord und das Schleswig-Holstein Magazin vor Ort auf Barrierefreiheit. So sind sowohl ausgewiesene Bereiche für Rollstuhlfahrer vor der Bühne als auch Behindertenparkplätze in direkter Nähe des Veranstaltungsplatzes vorhanden. Darüber hinaus werden Toiletten für Rollstuhlfahrer bereitgestellt.

Party-Finale in Sierksdorf

Bis zum 24. August feiern wir wöchentlich in verschiedenen Orten in Schleswig-Holstein. Die nächsten Stationen der Sommertour sind: Elmshorn, Neumünster, St. Peter-Ording, Bad Oldesloe, Amt Süderbrarup und schließlich Sierksdorf. Das Finale der Sommertour findet traditionell im Hansapark statt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Schleswig-Holstein Magazin | 13.07.2019 | 19:30 Uhr