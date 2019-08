Sendedatum: 10.08.2019 19:30 Uhr

Konzert von Christina Stürmer in Bad Oldesloe

Christina Stürmer gibt bei der Sommertour heute in Bad Oldesloe ein Konzert.

Das Programm beginnt um 18 Uhr und der Auftritt von Christina Stürmer startet etwa ab 21:30 Uhr.

Ab 19.30 Uhr schalten wir live vom Schleswig-Holstein Magazin zur Stadtwette.

Adresse: Konrad-Adenauer-Ring, 23843 Bad Oldesloe

Es wird die Anreise mit dem Zug, dem Bus, dem Fahrrad oder zu Fuß empfohlen.

Unsere sechste von acht Sommertour-Partys steigt im Kreis Stormarn, genauer gesagt in Bad Oldesloe. NDR 1 Welle Nord und das Schleswig-Holstein Magazin präsentieren dort heute Pop-Rock-Sängerin Christina Stürmer. Die kreisfreie Stadt war schon 2014 Austragungsort der Sommertour. Damals mussten wir uns in einer denkwürdigen Wasserschlacht geschlagen geben. Nun ist es Zeit für eine Revanche und einen Sieg des NDR bei der Stadtwette. Moderiert wird der Abend von Vèrena Püschel und Julian Krafftzig. Das Ganze natürlich, wie immer, bei freiem Eintritt.

Christina Stürmer kommt nach Bad Oldesloe











Stadtwette: "Millionen Lichter" in Kartons

NDR 1 Welle Nord und das Schleswig-Holstein Magazin wetten, dass es die Bad Oldesloer und ihre Gäste nicht schaffen, innerhalb von 20 Minuten die erste Strophe und den Refrain des Songs "Millionen Lichter" von Christina Stürmer mit "lebenden" Buchstaben abzubilden. Dazu werden heute Abend auf dem Veranstaltungsgelände auf dem Parkplatz Exer 300 Umzugskartons ausgegeben, die mit jeweils einem Buchstaben bedruckt sind und als "Kleidungsstück" dienen sollen. Während dann auf der Video-Wand der Text des Liedes erscheint, müssen die Mitspieler und Mitspielerinnen sowie Kartonträger so rotieren, dass sie den Text in einwandfreier Rechtschreibung nachbilden.

Sommertour in Bad Oldesloe - die Stadtwette Schleswig-Holstein Magazin - 05.08.2019 19:30 Uhr Um ihre Sommertour-Stadtwette zu gewinnen, müssen die Bad Oldesloer Teile des Songs "Millionen Lichter" von Christina Stürmer mit "lebenden" Buchstaben abbilden.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Bodenständige Chartstürmerin landet in Bad Oldesloe

Mit Christina Stürmer präsentieren wir eine der erfolgreichsten deutschsprachigen Sängerinnen in Bad Oldesloe. Die aus Linz in Oberösterreich stammende Sängerin begann 2003 ihre Karriere in einer Castingshow. Seitdem hat sie zahlreiche Studio- und Livealben, Kompilationen und Singles veröffentlicht - sehr erfolgreich, mehr als 1,4 Millionen Tonträger hat sie bereits verkauft. 2018 erschien ihr jüngstes Album "Überall zu Hause". In Österreich eroberte sie damit Platz eins der Charts, in Deutschland kletterte sie damit immerhin auf den siebten Rang. Ihr Erfolgsgeheimnis: Christina Stürmer bleibt trotz des Erfolgs bodenständig und kombiniert weiter starke Rocksounds mit gefühlvollen Texten.

In Radio und Fernsehen live dabei

Das Schleswig-Holstein Magazin zeigt die Stadtwette heute Abend zwischen 19.30 und 20 Uhr live. Die Besucher der Sommertour können die Live-Schalten auf der großen Videowand neben der Bühne mitverfolgen. Natürlich ist auch NDR 1 Welle Nord dabei, wenn in Neumünster der Sommer gefeiert wird. Auf unserer Webseite und in der NDR Schleswig-Holstein App gibt es nach dem Event viele Fotos und Videos zum Stöbern.

Tipps für die Anfahrt

Die NDR Bühne wird zwischen Trave und Bürgerpark auf dem Parkplatz "Exer" stehen. Wir empfehlen die Anreise mit dem Zug, dem Bus, dem Fahrrad oder zu Fuß. Falls Sie mit dem Auto anreisen möchten, können Sie diese Adresse in Ihr Navigationsgerät eingeben: Konrad-Adenauer-Ring, 23843 Bad Oldesloe. Parkplätze finden Sie über das Parkleitsystem und die Beschilderung vor Ort. Die Parkplätze "Exer" und "Stormanhalle" stehen heute nicht zur Verfügung. Um den Besuch der Sommertour jedem zu ermöglichen, setzen NDR 1 Welle Nord und das Schleswig-Holstein Magazin vor Ort auf Barrierefreiheit. So sind sowohl ausgewiesene Bereiche für Rollstuhlfahrer vor der Bühne als auch Behindertenparkplätze in direkter Nähe des Veranstaltungsplatzes vorhanden. Darüber hinaus werden Toiletten für Rollstuhlfahrer bereitgestellt.

Karte: Die Location der Bühne der Sommertour Bad Oldesloe

Party-Finale in Sierksdorf

Noch zwei Mal feiern wir mit der Sommertour in Schleswig-Holstein. Die nächste Station ist das Amt Süderbrarup am Sonnabend, den 17. August, und schließlich am Sonnabend, den 24. August, in Sierksdorf. Das Finale der Sommertour findet traditionell dort im Hansapark statt.

Weitere Informationen 00:49 Das erwartet Sie auf der NDR Sommertour 2019 Acht Wochen lang zieht die NDR Sommertour-Karawane durch Schleswig-Holstein - bereits zum 15. Mal. Unser Video gibt einen Vorgeschmack darauf, was Sie erwarten können. Video (00:49 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Schleswig-Holstein Magazin | 10.08.2019 | 19:30 Uhr