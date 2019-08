Stand: 24.08.2019 22:52 Uhr

Hermes House Band macht Sommertour zur Tanzparty

Wer sich als "biggest party band of the world" ankündigt, muss auch abliefern. Und das hat die Hermes House Band zum Abschluss der Sommertour von NDR 1 Welle Nord und Schleswig-Holstein Magazin definitiv getan. Kaum einer der rund 8.000 Besucher im Hansa-Park konnte Arme und Beine stillhalten, als die Niederländer am Sonnabend das musikalische Sahnehäubchen auf die Sommertour setzten. "Guten Abend Sierksdorf, ihr seht alle so schön aus", hatte sich Sänger Jop Wijlacker - an die Zuschauer gewandt - charmant ins Konzert geschmeichelt. Um gleich im Anschluss die von allen so ersehnte Rampensau rauszulassen. Was für eine Party. Mit dem Cover-Song, der der Hermes House Band in Deutschland zum Durchbruch verholfen hatte, war es auch um den letzten Besucher vor der Bühne geschehen: Wijlacker, Sängerin Sally Flissinger und ihre Band entließen die Zuschauer mit "Country Roads" in die laue Sommernacht.

8.000 feiern Finale der Sommertour im Hansa-Park NDR 1 Welle Nord - Schleswig-Holstein Magazin - 24.08.2019 19:30 Uhr Bad Oldesloe hat den Städtewettkampf beim NDR Sommertour-Finale im Hansa-Park Sierksdorf für sich entschieden. Zum Abschluss der Open-Air-Party trat die Hermes House Band auf.







Freier Eintritt im Hansa-Park für Bad Oldesloe

Für Tausende Besucher im Hansa-Park war es also ohnehin schon ein Festtag - für die 25.000 Einwohner von Bad Oldesloe aber ganz besonders: Das Team aus Stormarns Kreisstadt hatte den Gesamtsieg beim Städtewettkampf der Sommertour geholt. "Philipp Bornholdt hat's gerockt für Bad Oldesloe", rief Moderatorin Vèrena Püschel, als der Feuerwehrmann einen Baumstamm aus dem Stand 6,70 Meter weit geworfen hatte. Der Baumstamm-Weitwurf war Teil der "Nessie-Games", bei denen sich die Stadtvertreter der Sommertour-Stationen "bekämpften". Der Gewinn für alle Bad Oldesloer: freier Eintritt im Hansa-Park am Freitag, 6. September. "Ganz fantastisch", gratulierte Hansa-Park-Geschäftsführer Christoph Andreas Leicht: "Kraft und Hirn, beides hat entschieden."

Stadtvertreter und Horst Hoof im stilechten Kilt

Bad Oldesloe setzte sich im Baumstamm-Weitwurf gegen Großenbrode (6,45 Meter) und Neumünster (5,35 Meter) durch - live übertragen im Schleswig-Holstein Magazin und bei NDR 1 Welle Nord. Ins Finale der "Nessie-Games" waren diese Städte durch Siege im Tauziehen über Elmshorn, St. Peter-Ording und das Amt Süderbrarup eingezogen - beklatscht von unzähligen Zuschauern vor der Bühne im Hansa-Park und bei tollen Bedingungen. Die Sonne senkte sich langsam Richtung Horizont, als die Stadtvertreter - wie Moderator Horst Hoof natürlich im stilechten, schottischen Kilt - auf die Zielgerade des Sommertour-Städtewettkampfs einbogen.

Insgesamt 80.000 Menschen besuchen Sommertour

Es war ein super Rahmen im Hansa-Park für das Finale der Sommertour 2019. Klasse Musik - auch dank der Auftritte von Tin Lizzy, der Horst & Hoof Band und des Duos Brandau & Röschmann - fantastisches Wetter, spannende Wettkämpfe und vor allem tolle Besucher, die für eine Gänsehautatmosphäre sorgten.

Die Sommertour konnte in diesem Jahr nur dank ihrer Besucher zu dem großen Erfolg werden. Insgesamt haben 80.000 Menschen die Stationen in Büsum, Großenbrode, Elmshorn, Neumünster, St. Peter-Ording, Bad Oldesloe, Amt Süderbrarup und Sierksdorf besucht. Das gesamte Team von NDR Schleswig-Holstein sagt: Danke.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Schleswig-Holstein Magazin | 24.08.2019 | 19:30 Uhr