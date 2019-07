Stand: 13.07.2019 23:36 Uhr

Michy Reincke und 6.000 Besucher im Sommertour-Modus

Natürlich gab es "Valérie Valérie" und "Taxi nach Paris" in direkter Nähe zum Ostseestrand. Aber in die Nacht entlassen hat Michy Reincke die insgesamt 6.000 Besucher der NDR Sommertour-Station in Großenbrode mit "Move't Eure Körper für mich" und "Es wär' so schön". Was für eine Party im 15. Jahr der Sommertour von NDR 1 Welle Nord und dem Schleswig-Holstein Magazin. "Wir sind für dieses Fest extra 700 Kilometer aus dem Erzgebirge hergekommen", berichtete ein Besucher vor der Bühne. "Ich freue mich über Michy Reincke natürlich besonders. Ihn verbindet ja etwas mit unserem Ort", sagte ein Großenbroder. Michy Reincke, gebürtiger Hamburger und heute einer der beliebtesten Sänger Norddeutschlands, hatte bis zu seinem 13. Lebensjahr unzählige Familienurlaube in der Gemeinde im Kreis Ostholstein verbracht.

Michy Reincke erinnert sich an die Kindheit

Entsprechend viel Gefühl legte der 59-Jährige in seine Songs auf der Bühne an der Konzertwiese. Dänemarks Shootingstar Christopher hatte ihm da zuvor allerdings in nichts nachgestanden. "Are you ready to dance with us?", forderte der 27-Jährige die Großenbroder und ihre Gäste zum Abschluss seines Konzerts noch einmal auf. Vor allem in den vorderen Reihen fielen diese Worte auf fruchtbaren Boden. Viele Besucher tanzten und tanzten und tanzten. Nach "I won't let you down" war das Konzert des Dänen beendet - und der Autogramm-Marathon konnte beginnen. Auch Schleswig-Holstein Magazin Moderatorin Vèrena Püschel und NDR 1 Welle Nord Moderator Horst Hoof, die durch den Abend führten, waren äußert begehrt bei den Autogrammjägern.

Stadt muss Leonardo-Da-Vinci-Brücke bauen

Für Horst Hoof war in Großenbrode Multi-Tasking angesagt: Als Moderator auf der Bühne, als Teil der Horst & Hoof Band mit seinen Kollegen Dennis Brandau und Jan Röschmann und natürlich als Kommentator der Stadtwette. Dabei gab es gemeinsam mit Vèrena Püschel und Tausenden Besuchern Nervenkitzel: NDR 1 Welle Nord und das Schleswig-Holstein Magazin hatten im Vorfeld gewettet, dass es die Großenbroder und ihre Gäste nicht schaffen würden, innerhalb von 15 Minuten eine neun Meter lange Leonardo-Da-Vinci-Brücke zu bauen - also ganz ohne Dübel, Schrauben oder Nägel.

Großenbrode verliert - und darf trotzdem hoffen

Mit großem Teamgeist und guter Organisation gingen die Großenbroder ans Werk, als gegen 19.30 Uhr der Startschuss für die Wette fiel. Zahlreiche Hände halfen und gingen geschickt mit den vorhandenen Baumaterialien um - doch die Brücke erwies sich als nicht stabil genug. In der zweiten Live-Schalte des Schleswig-Holstein Magazins, eine Minute vor Ablauf der Wette, brach die Konstruktion in sich zusammen. Großenbrode verlor die Wette damit knapp. "Wir sind die Sieger der Herzen", sagte Bürgermeister Rens Reise. Und die Chance auf freien Eintritt für alle Großenbroder durch einen Sieg beim Sommertour-Finale im Hansapark bleibt natürlich trotzdem bestehen.

Party-Finale am 24. August im Hansapark

Bis zum 24. August feiern wir wöchentlich in verschiedenen Orten in Schleswig-Holstein. Die nächste Station der Sommertour ist am kommenden Sonnabend Elmshorn. Um es mit Michy Reincke und seinem letzten Song in Großenbrode zu halten: "Es wär' so schön, wenn wir uns einmal wiedersehen." Dann mit einem Konzert von Glasperlenspiel.

Außerdem sind NDR 1 Welle Nord und das Schleswig-Holstein Magazin noch in Neumünster, St. Peter-Ording, Bad Oldesloe, Amt Süderbrarup und schließlich Sierksdorf zu Gast. Das Finale der Sommertour findet traditionell im Hansapark statt.

