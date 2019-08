Stand: 10.08.2019 20:27 Uhr

Bad Oldesloe gewinnt mit Teamgeist Stadtwette

Die Bad Oldesloer sind auf den Karton gekommen - und haben es geschafft: Sie gewannen die Stadtwette bei der sechsten Station der Sommertour von NDR Welle Nord und dem Schleswig-Holstein Magazin. Die Wette hatte es aber in sich: 300 Freiwillige zogen jeweils einen Umzugskarton über, auf dem ein Buchstabe stand. Aus diesen mussten sie die erste Strophe und den Refrain von Christina Stürmers Hit "Millionen Lichter" bilden. Das waren immerhin 566 Zeichen inklusive Leerzeichen. Dafür hatten sie 20 Minuten Zeit. "Das ganze ist ein bisschen wie Scrabble für Fortgeschrittene und die vermutlich komplizierteste Stadtwette in 15 Jahren Sommertour", meinte Schleswig-Holstein Magazin Moderatorin Vèrena Püschel kurz vor dem Wettkampf. Sie glaube nicht wirklich an die Bad Oldesloer.

Erste Fotos von der Sommertour in Bad Oldesloe







Schwerer Job für die "Leerzeichen"

Dann hieß es auch schon: "An die Kartons und los". Wer mitmachen wollte musste fit sein. Der Grund: Es gab deutlich weniger Buchstaben als für die insgesamt 26 Zeilen benötigt wurden. Besonders die Leerzeichen hatten einen schweren Job. Denn insgesamt gab es 88 Leerzeichen in erster Strophe und Refrain, aber nur zehn Bad Oldesloer, die den Job übernahmen.

Ein Buchstaben-Koordinator sorgte dafür, dass alles seine Ordnung hatte und jeder Karton zur richtigen Zeit auf der Bühne war. Zwischendurch war es auch etwas wuselig. Die nächste Zeile musste auf die Bühne, aber die Buchstaben waren noch nicht am Start. Alles drohte zu scheitern, wie es bei der Generalprobe Anfang der Woche passiert war.

Bürgermeister Lembke macht den Punkt

Doch dann wurde es ganz laut in Bad Oldesloe: Die letzte Zeile stand auf der Bühne - und das vor Ablauf der 20 Minuten und alles ohne Rechtschreibfehler. Der Punkt von "Wie Du und ich." war kein anderer als Bürgermeister Jörg Lembke (parteilos). Er bekam die wohlverdiente Gewinnerurkunde. "Ich habe ja vorher schon gesagt: Wenn es einer schafft, dann Bad Oldesloe. Ist doch gar keine Frage", freute er sich. "Das war ganz toll". Tausende vor der Bühne jubelten und feierten die Helfer. Unserem Moderatoren-Duo - und voe allem Vèrena Püschel - bewiesen die Bad Oldesloer mit Teamgeist, was sie drauf haben. Zur "Strafe" musste sie mit NDR 1 Welle Nord Moderator Julian Krafftzig einen ausgeben.

Sommertour in Bad Oldesloe - die Stadtwette Schleswig-Holstein Magazin - 05.08.2019 19:30 Uhr Um ihre Sommertour-Stadtwette zu gewinnen, müssen die Bad Oldesloer Teile des Songs "Millionen Lichter" von Christina Stürmer mit "lebenden" Buchstaben abbilden.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Bodenständige Chartstürmerin landet in Bad Oldesloe

Mit Christina Stürmer präsentieren wir gegen 21.30 Uhr dann eine der erfolgreichsten deutschsprachigen Sängerinnen in Bad Oldesloe. Die aus Linz in Oberösterreich stammende Sängerin begann 2003 ihre Karriere in einer Castingshow. Seitdem hat sie zahlreiche Studio- und Livealben, Kompilationen und Singles veröffentlicht - sehr erfolgreich, mehr als 1,4 Millionen Tonträger hat sie bereits verkauft. 2018 erschien ihr jüngstes Album "Überall zu Hause". In Österreich eroberte sie damit Platz eins der Charts, in Deutschland kletterte sie damit immerhin auf den siebten Rang. Ihr Erfolgsgeheimnis: Christina Stürmer bleibt trotz des Erfolgs bodenständig und kombiniert weiter starke Rocksounds mit gefühlvollen Texten.

Party-Finale in Sierksdorf

Noch zwei Mal feiern wir mit der Sommertour in Schleswig-Holstein. Die nächste Station ist das Amt Süderbrarup am Sonnabend, den 17. August, und schließlich am Sonnabend, den 24. August, in Sierksdorf. Das Finale der Sommertour findet traditionell dort im Hansapark statt.

Weitere Informationen Party mit Michael Schulte, Namika und Stefanie Heinzmann Michael Schulte, Namika, Stefanie Heinzmann und viele mehr - NDR 1 Welle Nord und Schleswig-Holstein Magazin präsentieren die Sommertour mit Konzerten und spannenden Stadtwetten. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Schleswig-Holstein Magazin | 10.08.2019 | 19:30 Uhr