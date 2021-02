Stand: 08.02.2021 05:00 Uhr Ohne App zur Wunscherfüllung

Was hilft Ihnen im Alltag, beim Träumen von besseren Zeiten oder bringt schnell und direkt Freude ins Haus? Was steht auf Ihrer persönlichen Wunschliste ganz oben und warum? Erzählen Sie uns davon! NDR 1 Welle Nord tut gut. Sie haben kein Smartphone, möchten aber trotzdem am Gewinnspiel teilnehmen? Füllen Sie einfach das unten stehende Formular aus. Auch auf diesem Weg landen Sie im Lostopf.

Bitte lesen Teilnahmebedingungen Alles, was Sie zu unserem Gewinnspiel "NDR 1 Welle Nord tut gut" wissen müssen, können Sie hier ausführlich nachlesen. mehr

Füllen Sie das Formular aus, um an der Verlosung teilzunehmen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Moin Schleswig-Holstein – mit Mandy Schmidt und Horst Hoof | 15.02.2021 | 07:10 Uhr