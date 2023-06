NordArt-Tickets mit der NDR Schleswig-Holstein App gewinnen

Stand: 23.06.2023 10:00 Uhr

Wir schicken Sie zur größten Kunstausstellung dieser Art in Nordeuropa - so oft sie wollen! Bis einschließlich den 16. Juli verlosen wir Familien- oder Saisontickets für die NordArt in Büdelsdorf. Ein Klick auf den "Mitmachen"-Button der App und schon sind Sie dabei.