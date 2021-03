NDR 1 Welle Nord tut gut: Wünsche erfüllt mit der NDR SH App Sendedatum: 15.02.2021 07:10 Uhr Was macht Ihren Alltag besser, Ihr Leben ein kleines bisschen schöner? Davon haben Sie uns erzählt. NDR 1 Welle Nord tut gut und erfüllt einigen glücklichen Gewinnerinnen und Gewinnern Ihre Wünsche.

Wenn der kurze Februar sich schon zu Beginn in die Länge zieht, Corona weiter die Regeln für das tägliche Miteinander schreibt und die Sehnsucht nach besseren Tagen wächst, dann halten die Moderatorinnen und Moderatoren von NDR 1 Welle Nord dagegen. Mit freundlicher Unterstützung der Volksbanken Raiffeisenbanken in Schleswig-Holstein erfüllen sie Ihre Herzenswünsche.

Wenn Wünsche wahr werden

Was würde Ihr Leben im Moment besser und leichter machen? Was hilft Ihnen? Was wünschen Sie sich für's Homeoffice oder den Onlineunterricht, für den Sport ohne Verein und zu Hause oder für das Miteinander in der Familie? Ist es ein Hometrainer für das Fitnessstudio light in den eigenen vier Wänden? Ein Tablet für die bessere Videokonferenz beim Mathematikunterricht? Oder ist ausgerechnet jetzt die Geschirrspülmaschine kaputt gegangen? Oder brauchen Sie für sich und Ihre Liebsten eine aufmunternde Überraschung: Tauchen in der Ostsee, ein romantisches Dinner oder ein Heimkino-Abend für die ganze Familie vielleicht? Vom 15. Februar bis zum 05. März 2021 hat mit etwas Glück bei Ihnen das Telefon geklingelt und ein NDR 1 Welle Nord-Moderator oder eine Moderatorin meldete sich, um Ihren persönlichen Herzenswunsch wahr werden zu lassen.

App herunterladen

Durchgeführt wurde das Gewinnspiel in der NDR Schleswig-Holstein App. Die App wurde für die gängigen Geräteklassen und verbreiteten Betriebssysteme Android und iOS entwickelt. Sie funktioniert auf allen Android-Smartphones mit Android 4.4 und höher sowie auf iPhones mit iOS 8 oder neuer. Die kostenfreie App steht zum Download für Android und iOS in den jeweiligen App-Stores bereit. Eine Teilnahme unter NDR.de war ebenfalls möglich.

Hilfe bei Fragen zur App

In unserem FAQ gibt es weitere Antworten. Sollten Sie weitere Fragen haben, dann schreiben Sie uns: app.sh@ndr.de.

