NDR 1 Welle Nord, sagt doch mal!

Sie haben eine Frage oder möchten mit uns über Einzelheiten im Programm von NDR 1 Welle Nord sprechen? Immer her damit! Alles, was Sie schon immer von uns wissen wollten - wir beantworten es Ihnen, denn wir sind für Sie da! So können Sie mit uns Kontakt aufnehmen:

1. Telefon: Kostenfreie Rufnummer für Anregungen, Kritik und Fragen

Sie können rund um die Uhr bei NDR 1 Welle Nord unter der kostenfreien Rufnummer (0 8000) 96 66 66 anrufen.

2. NDR Schleswig-Holstein App: Chatten Sie mit uns

Mit dem Messenger der NDR Schleswig-Holstein App können Sie ganz leicht mit den Moderatoren chatten oder Ihre Fragen an die Redaktion stellen.

So bekommen Sie unsere App Fragen und Antworten zur neuen NDR SH App Sie haben Fragen zum Player, zum Messenger oder zur NDR Schleswig-Holstein App im Allgemeinen? Hier finden Sie Antworten auf viele Fragen. mehr

3. Post: Senden Sie uns ganz klassisch einen Brief

Postanschrift:

NDR 1 Welle Nord

Postfach 3480

24033 Kiel

4. Kontaktformular: Schicken Sie uns eine E-Mail

Sie möchten uns per E-Mail etwas mitteilen? Das geht über das Kontaktformular auf der Webseite oder direkt an studio@wellenord.de - mit dem Betreff "Sagt doch mal". Unsere Moderatorinnen und Moderatoren freuen sich sehr darüber, wenn Sie auch Ihren Namen und ihren Wohnort in die angegebenen Felder schreiben. Das macht es dann leichter, Ihnen ganz persönlich zu antworten. Vielen Dank!