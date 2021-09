Stand: 13.09.2021 05:05 Uhr NDR 1 Welle Nord - Der 80er Soundcheck

Es ist das Jahrzehnt der Lieblingshits: Gesungen und gepfiffen, gecovert und gespielt - sie lassen Erinnerungen in Neonfarben leuchten. Dieses schillernde Musikgedächtnis hilft: Gewinnen Sie auf NDR 1 Welle Nord beim Spiel mit 80er Songs ein modernes DAB+ Radio.

Die 1980er Jahre haben mehr Pop-Ikonen hervorgebracht als jedes andere musikalische Jahrzehnt. Hinter jedem Buchstaben im Alphabet versammeln sich Sängerinnen, Sänger und Bands, die in den 80ern große Erfolge feierten. Von A wie A-ha oder Adams (Bryan) über J wie Jackson (Michael) oder Joel (Billy) und Q wie Queen bis zu Y wie Young (Paul) und Z wie Zucchero reicht das 80er-Star-Alphabet. Lediglich das X schwächelt in der Statistik großer Namen. Hunderte Hits, die ihre Fans bis heute begleiten, entstanden in diesem schrillen musikalischen Jahrzehnt.

Erinnern und mitspielen

Die Songs der 1980er Jahre gehören zum NDR 1 Welle Nord Musik-Mix, ebenso wie aktuelle Hits, Klassiker aus den 70ern oder die besten deutschen Popsongs. Vom 20. September bis zum 29. Oktober 2021 können Sie die Songs nicht nur wie gewohnt auf NDR 1 Welle Nord hören, sondern auch mit ihnen spielen. Machen Sie mit beim 80er Soundcheck. Schwelgen Sie mit den NDR 1 Welle Nord Moderatorinnen und Moderatoren in Erinnerungen und lösen Sie unser Musikrätsel. Für den perfekten, modernen Klang Ihrer Lieblingssongs aus den 80ern gewinnen Sie so ein DAB+ Radio.

Unter allen, die sich zum Mitspielen in der App anmelden, verlosen wir zusätzlich drei Tablets inklusive NDR 1 Welle Nord Schutzhülle. Ein Klick auf den Gewinnspiel-Button unter "Mitmachen" direkt hier in der NDR Schleswig-Holstein App - und schon sind Sie dabei.

Die Achtziger: verrückt und vielfältig

Auf dem Musikmarkt war in den 80ern alles neu: Neue Deutsche Welle, New Wave, New Romantic - die Musik ging nicht nur ins Ohr, ihre Macher prägten auch Stile und füllten Kleiderschränke mit unvergessenen Stücken. Für Leggings, Netzhemden und Lederkrawatten gab es singende Vorbilder, für dauergewellte Männerköpfe oder Popperscheitel ebenso. In den 1980er Jahren stürmten starke Frauen an die Spitze der Charts und mischten die Musikszene auf. Auch das war neu. Das Musikvideo wurde in diesem Jahrzehnt genauso geboren wie MTV als Fernsehsender, der die Videoclips zeigte.

Einmal Ihre Daten eingeben, auf "Mitmachen" klicken und Sie sind beim Gewinnspiel dabei. Und dann: Daumen drücken! Eine Teilnahme unter NDR.de ist ebenfalls möglich.

