Mit dem NDR 1 Welle Nord Hit-Check zum Michael Jackson Musical Stand: 24.02.2025 05:00 Uhr Von Flensburg bis Norderstedt - alle wollen dieses Musical sehen: NDR 1 Welle Nord schenkt Ihnen Karten für "MJ - Das Michael Jackson Musical" in Hamburg. Jetzt anmelden und mit etwas Glück mitspielen.

Ob "Billie Jean", Smooth Criminal", "Beat it" oder "Dirty Diana" - an der Musik von Michael Jackson kommt wohl kaum jemand vorbei. Die Hits des gefeierten US-Popstars begeistern noch heute Jung und Alt. Aber wissen Sie auch, wann die Songs veröffentlicht wurden? Wir machen mit Ihnen den Moonwalk durch die Jackson-Jahre! Zwischen dem 3. März und dem 21. März 2025 räumen Sie mit Ihrem Musikwissen beim NDR 1 Welle Nord Hit-Check Musicaltickets ab, zur Verfügung gestellt von Stage Entertainment. Melden Sie sich jetzt direkt hier in der App an.

Jackson-Jahre richtig sortiert und Platz reserviert

Mandy Schmidt und Horst Hoof hören sich werktags jeden Morgen um 7.10 Uhr gemeinsam mit Ihnen drei Hits des "King of Pop" an und schwelgen in Erinnerungen. Dann heißt es: "Remember the Time": Bringen Sie die drei Hits im NDR 1 Welle Nord Hit-Check in die richtige zeitliche Reihenfolge, schenken wir Ihnen zwei Tickets für eine Vorstellung* von "MJ - Das Michael Jackson Musical" in Hamburg. Sollten Sie einen Song nicht erraten, geht das Spiel mit drei weiteren MJ-Songs und einem anderen Fan in die nächste Runde. Die Person darf dann ihr Wissen unter Beweis stellen.

*Es werden insgesamt 15 x 2 Tickets verlost. Zur Auswahl stehen die Vorstellungen am 11. und 25. Mai (jeweils 14.30 Uhr) sowie am 1. und 8. Juni (jeweils 14 Uhr). Der Veranstalter setzt sich mit den Gewinnerinnen und Gewinnern zur Terminabsprache in Verbindung. Alle weiteren Details finden Sie in den Teilnahmebedingungen.

Formular ausfüllen, mitraten und Musical genießen

Sie wollen mitspielen? Einmal Ihre Daten eingeben und schon landen Sie im Lostopf. Mit ein bisschen Glück klingelt dann bei Ihnen das Telefon. Eine Teilnahme unter NDR.de/SH ist ebenfalls möglich. NDR Schleswig-Holstein wünscht Ihnen viel Glück!

Füllen Sie das Formular aus, um am Gewinnspiel teilzunehmen

Was war ihr persönlicher Michael-Jackson-Moment: *

