Geschenke zum 75. Geburtstag von Schleswig-Holstein Stand: 09.08.2021 05:00 Uhr Schleswig-Holstein feiert seinen 75. Geburtstag. Mit NDR 1 Welle Nord bekommen Sie die Geschenke! Freuen Sie sich über einen Tagesausflug im schönsten Bundesland der Welt.

Wie feiert man einen Landesgeburtstag? Was schenkt man und vor allem wem? Diese Fragen beantworten Horst Hoof und Mandy Schmidt auf NDR 1 Welle Nord ab dem 9. August 2021 jeden Morgen so: Der 75. von Schleswig-Holstein wird mindestens zwei Wochen lang gemeinsam von allen gefeiert, die hier leben und das Land lieben. Und die Geschenke gehen natürlich an die Schleswig-Holsteiner*innen selbst.

Jeweils von Montag bis Freitag zahlt es sich aus, Schleswig-Holstein zu kennen und immer wieder neu entdecken zu wollen. Mit einem akustischen Rätsel suchen Horst und Mandy einen Ort im Land. Wer eine Idee zur Lösung hat, meldet sich über die Gewinnspielhotline 01371 36 00 36* und reist mit etwas Glück und der ganzen Familie an den gesuchten Ort. Regiomaris stellt diese Tagesausflüge zur Verfügung. Die An- und Abreise und ein spezielles Event vor Ort gehören in dieses Geschenkpaket zum Schleswig-Holstein Geburtstag.

*für 14 Cent aus dem Festnetz

Weitere Geschenke zum Landesgeburtstag finden Sie direkt hier in der App unter "Mitmachen". Zum 75. Geburtstag von Schleswig-Holstein gibt es die Gelegenheit, sich über Familientickets für die NordArt in Büdelsdorf, über Karten für "Legends at the Sea" mit DJ Bobo am 04. September 2021 in Büsum oder über völlig rauschfreien Hörgenuss und regionale Nachrichten aus einem neuen DAB+ Radio zu freuen. Einmal Ihre Daten eingeben und Sie sind bei der Verlosung dabei. Eine Teilnahme unter NDR.de ist ebenfalls möglich. Wir wünschen Ihnen viel Glück!

