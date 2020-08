Stand: 26.08.2020 13:00 Uhr

Die Kieler Woche 2020 mit NDR Schleswig-Holstein

Die Kieler Woche 2020 startet. Anders als gewohnt findet sie in diesem Jahr vom 05. bis 13. September statt. NDR 1 Welle Nord und das Schleswig-Holstein Magazin steuern zu dieser Ausnahme-Ausgabe der KiWo 2020 gleich zwei ganz besondere Events zur Eröffnung bei. Sie können dabei sein und Karten für sich und eine Begleitung Ihrer Wahl gewinnen. Einfach das untenstehende Formular bis Donnerstag, den 3. September 2020, 17 Uhr ausfüllen und abschicken. Mit etwas Glück ziehen wir Ihren Namen aus dem Lostopf. Per Mail erhalten Sie dann die Karten und können in bester Kieler Woche -Tradition Kultur im Freien bei einer Veranstaltung mit Abstand, nach allen Hygiene-Regeln der Kunst und beste Unterhaltung genießen.

Welche Veranstaltung möchten Sie mit Ihrer Partnerin, Freundin, Ihrem Arbeitskollegen oder Mann besuchen?

Plattdeutsche Party auf der Krusenkoppel

Am Eröffnungstag, dem 5. September, gibt es auf der Bühne der Kieler Krusenkoppel eine plattdeutsche Party der Extraklasse. Durch das Programm führt kein Geringerer als NDR Fernsehmoderator Yared Dibaba. Mit dabei ist so ziemlich alles, was in der Szene Rang und Namen hat: Unter anderem Gerrit Hoss und Band, Matthias Stührwoldt, Annie Heger, Norma Schulz, Jan Graf und Ingalisa Krantz.

Die plattdeutsche Party findet auf der Kieler Krusenkoppel zwischen 17 Uhr (Einlass 16 Uhr) und 18.30 Uhr statt.

"Jeden Tag Silvester" auf der Kieler Woche

Made in Schleswig-Holstein geht es ab 20 Uhr weiter: Jeden Tag Silvester, die deutschsprachige Pop-Band aus Bad Oldesloe, spielt für das Kieler Woche-Publikum. Bereits 2018 waren sie eine der Hauptattraktionen auf der Kieler Woche. Erst im vergangenen Jahr absolvierten die vier Jungs ihre dritte Deutschlandtournee.

Das Konzert auf der Kieler Krusenkoppel beginnt um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr).

Füllen Sie das Formular aus, um an der Verlosung teilzunehmen.

