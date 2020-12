Sendedatum: 30.11.2020 05:05 Uhr App-ventszeit: Smartphones, Smartwatches und vieles mehr

Jeden Tag haben Sie die Chance auf attraktive Preise. Einfach unter "Mitmachen" auf den Gewinnspiel-Button klicken - und schon sind Sie dabei.

Mit der NDR Schleswig-Holstein App können Sie im Dezember mächtig abräumen. Jeden Tag haben alle Teilnehmenden die Chance auf attraktive Preise. Neben dem neuen iPhone 12 und dem Samsung Galaxy S20 gibt es auch Smartwatches, Tablets und hochwertige Kopfhörer zu gewinnen. Alles, was Sie tun müssen, ist das Schleswig-Holstein Magazin ansehen und eine Frage zur Sendung beantworten. Gehen Sie einfach hier in der App auf den "Mitmachen"-Button und klicken Sie auf das Bild. Von Montag bis Freitag greifen wir täglich in den Lostopf und machen unsere App-Nutzer zu glücklichen Gewinnern.

Hilfe bei Fragen zur App

In unserem FAQ gibt es weitere Antworten. Sollten Sie weitere Fragen haben, dann schreiben Sie uns: app.sh@ndr.de.

Das sind die Spielregeln Teilnahmebedingungen Alles, was Sie zu unserem Gewinnspiel "Appventszeit" wissen müssen, können Sie hier ausführlich nachlesen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Horst und Mandy am Morgen | 30.11.2020 | 05:05 Uhr