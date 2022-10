3 Sekunden Soundcheck: DAB+ Radio mit unserer App gewinnen Stand: 17.10.2022 05:00 Uhr Erkennen Sie in nur drei Sekunden, wer einen Song singt und gewinnen Sie mit NDR 1 Welle Nord ein DAB+ Radio von TechniSat. Einfach direkt in unserer App auf "Mitmachen" klicken und mit etwas Glück gewinnen.

Musik ist wunderbar. Es reichen wenige Takte, um zu pfeifen, mit den Fingern zu schnipsen oder mitzusingen. Oft sind es nur Sekunden und der Liedtext liegt uns auf der Zunge und schnell ist klar, wer gleich singt. Mit genau diesem Musikwissen können Sie zwischen dem 24. Oktober und dem 16. Dezember 2022 beim "3 Sekunden Soundcheck" auf NDR 1 Welle Nord gewinnen.

NDR 1 Welle Nord - immer ein Gewinn

Welche drei Sekunden des nächsten NDR 1 Welle Nord Songs dürfen es denn sein? Diese Frage werden Moderatorinnen und Moderatoren bis Mitte Dezember Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteinern stellen, die sich zum Mitspielen angemeldet haben. Wer in einer Spielrunde bei uns im Programm errät, wer da singt, gewinnt ein brandneues DAB+ Radio.

Der Preis für Musikkenner

Das DIGITRADIO 4 C liefert klaren Sound und jede Menge Speicherplätze für DAB+ und UKW-Sender. Dieses Radio kann Sie gleich mit NDR 1 Welle Nord wecken. So starten Sie informiert und gut unterhalten gemeinsam mit uns in den Tag. Es hat zudem eine Fernbedienung, Sie können via Bluetooth Audios streamen und haben ein dimmbares Farbdisplay. Ausgestattet mit zwei 10 Watt starken Stereolautsprechern wird das DIGITRADIO 4 C von TechniSat zur Verfügung gestellt.

Daten hinterlegen und mitmachen

Sie möchten das Digitalradio von TechniSat gewinnen? Die Teilnahme ist ganz einfach: Einmal Ihre Daten in der App eingeben, auf "Mitmachen" drücken und schon drücken wir Ihnen die Daumen! Wenn Sie ausgelost werden, werden Sie angerufen. Eine Teilnahme unter NDR.de ist ebenfalls möglich.

Hilfe bei Fragen zur App

In unserem FAQ gibt es weitere Antworten. Sollten Sie weitere Fragen haben, dann schreiben Sie uns: app.sh@ndr.de.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Moin Schleswig-Holstein – mit Mandy Schmidt und Horst Hoof | 24.10.2022 | 05:05 Uhr