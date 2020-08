Sendedatum: 07.09.2020 07:10 Uhr

2.500 Euro für Ihr Haus mit der NDR Schleswig-Holstein App

Sie haben neue Projekte für Ihr Haus oder die Wohnung geplant? Gewinnen Sie mit NDR 1 Welle Nord einen Wertgutschein der Firma Heim & Haus in Höhe von 2.500 Euro - einzulösen für Markisen, Dachfenster, Rollläden und mehr. Laden Sie sich die App aus den bekannten App-Stores. Mit einem Klick auf den Gewinnspiel-Button sind Sie dabei.

Viele Schleswig-Holsteiner haben in diesem Jahr mehr Zeit als sonst Zuhause verbracht und sind neue Projekte an Haus und Garten angegangen, um sich eine kleine Wohlfühlinsel zu schaffen. Aber es fehlt immer noch die Markise für die neugestaltete Terrasse? Oder die Tür zu Ihrer Oase sieht noch nicht wirklich einladend aus?

Herrlich heiteres Heimspiel

Da helfen wir gerne weiter und spielen mit Ihnen ein herrlich heiteres Heimspiel. Melden Sie sich dafür ab dem 30. August in der App für das Gewinnspiel an. Von Montag den 07. September bis Freitag den 11. September haben Sie dann mehrmals täglich die Möglichkeit On Air eine Quizfrage richtig zu beantworten. Schaffen Sie das, landet Ihr Name im finalen Lostopf um den Gutschein der Firma Heim & Haus über 2.500 Euro.

App herunterladen

Die App wurde für die gängigen Geräteklassen und verbreiteten Betriebssysteme Android und iOS entwickelt. Sie funktioniert auf allen Android-Smartphones mit Android 4.4 und höher sowie auf iPhones mit iOS 8 oder neuer. Die kostenfreie App steht zum Download für Android und iOS in den jeweiligen App-Stores bereit.

Einmal Ihre Daten eingeben und Sie sind bei der Verlosung für die Tickets dabei. Und dann: Daumen drücken! Eine Teilnahme unter NDR.de ist ebenfalls möglich.

Weitere Informationen Ohne App Wertgutschein für Ihr Haus gewinnen Sie haben kein Smartphone, wollen aber trotzdem am Gewinnspiel teilnehmen? Füllen Sie hier das Formular aus - auch so landen Sie im Lostopf. mehr

Hilfe bei Fragen zur App

In unserem FAQ gibt es weitere Antworten. Sollten Sie weitere Fragen haben, dann schreiben Sie uns: app.sh@ndr.de.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Horst und Mandy am Morgen | 07.09.2020 | 07:10 Uhr