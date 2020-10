Moin! Schleswig-Holstein - Zur Sache Jeden Sonntag geht es bei uns auf NDR 1 Welle Nord "Zur Sache". Immer von 18 bis 20 Uhr besprechen wir Themen, die Schleswig-Holstein gerade bewegt - und widmen uns Ihren Fragen.

In der Sendung "Moin! Schleswig-Holstein - Zur Sache" diskutieren Experten über das Thema der Woche, tauschen Pro und Contra aus und beleuchten Hintergründe. Ihre Meinung und Ihre Fragen sind uns wichtig. Sie können sich telefonisch, über den Messenger der NDR Schleswig-Holstein App, auf unserer Facebook-Seite oder per E-Mail an den Sendungen direkt beteiligen.

Schlagen Sie ein Thema vor!

Egal, ob es sich um ein aktuelles Thema aus Politik, Haushalt, Ernährung oder Wissenschaft handelt: Sie wissen ein spannendes Thema, zu dem Sie gerne mehr in der Sendung Zur Sache hören möchten? Dann machen Sie hier auf dem angefügten E-Mail-Formular einen Vorschlag. Mit etwas Glück greifen wir Ihre Anregung auf und diskutieren in der Sendung "Zur Sache" über Ihr Thema.

