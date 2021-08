Zur Sache: die Jagd nach dem dicksten Fisch - Angeln in SH Sendedatum: 08.08.2021 18:05 Uhr Etwa 42.000 Vereinsangler gib es in Schleswig-Holstein. Allein in diesem Jahr sind nach Angaben des Landessportfischerverbands 2.000 Angler hinzu gekommen. Darüber sprechen wir in der Sendung Zur Sache.

Robert Vollborn, Geschäftsführer Landessportfischerverbands Schleswig-Holstein, sagt, die Vereine hätten so viele Mitglieder wie noch nie. "Schon von der ersten Corona-Minute an wurde Angeln wieder populär, weil man meist allein unterwegs ist und so Kontakte vermieden werden können", sagt Vollborn. "Viele ehemalige Angler sind daher wieder zurück gekehrt."

Wer im Land einen Angelschein machen möchte, hat mehrere Möglichkeiten. Die Ausbildung ist nicht gesetzlich geregelt. "Möglich sind Unterrichtsstunden in Präsenz, die zum Beispiel auch an ein bis zwei Wochenenden stattfinden", so Vollborn. Es werden aber auch Online-Schulungen angeboten. Die Kosten liegen zwischen 80 und 130 Euro.

Natur, Wind, Wellen und Romantik

Danny Hrubesch aus Boostedt (Kreis Segeberg) angelt schon seit seiner Kindheit. Jetzt ist er sogar Weltmeister im Brandungsangeln mit der deutschen Nationalmannschaft geworden.

"In Südafrika fand der Wettbewerb statt," erklärt Danny Hrubesch. "Ich habe einen knapp ein Meter großen Sandhai an Land gezogen." Der gelernte Fleischer hat sein Hobby Angeln mittlerweile zum Beruf gemacht und arbeitet für einen Hersteller von Angelgeräten. Er liebt es, in der Natur zu sein, mag Wind, Wetter und Gezeiten. "Und es kann auch sehr romantisch sein, wenn Frau oder Freundin dabei sind. Dann kommt eine Bratwurst auf den Grill und man genießt gemeinsam die Natur." Übrigens war einst auch Danys Vater - Horst Hrubesch - mit der deutschen Nationalmannschaft unterwegs - allerdings im Fußball.

Neuster Trend: street-fishing

Angesagt ist laut Dany Hrubesch das sogenannte Street Fishing, also das Angeln in der Großstadt. Wichtig dafür ist ultraleichtes Angelgerät, das in jeden Rucksack passt. Die Angler fahren dann mit Bus oder Bahn von Angelspot zu Angelspot, die meist an Kanal- oder Flußufern liegen. Beißt in kurzer Zeit kein Fisch, geht es mit dem ÖPNV weiter zur nächsten Stelle. Und wenn man dann einen Fisch geangelt hat, wird er gegessen. "Räucherfisch mag ich am Liebsten mit einem schönen Baguette", so Hrubeschs Tipp. Wenn er gleich in die Pfanne kommt und gebraten wird empfiehlt er einen einfachen Salat dazu.

Greenpeace fordert spezielle Angelscheine

Thilo Maack ist Diplombiologe mit Schwerpunkt Meeresbiologie und arbeitet bei der Umweltschutzorganisation Greenpeace. "Sportangeln ist die nachhaltigste Fangmethode", sagt er. "Was die Angler aus dem Wasser ziehen wird gegessen, kleinere Fische kommen wieder zurück ins Meer." Mit Sorge blickt Greenpeace allerdings auf den Ostsee-Dorsch, speziell in der westlichen Ostsee. Dort würden unkontrolliert Dorsche geangelt, so Maack. Greenpeace fordert daher einen speziellen Angelschein für Ostsee-Dorsch.

Petri Heil in Schleswig-Holstein

Was macht das Angeln bei uns im Land so beliebt? Welche Beschränkungen und Verbote machen den Anglern das Leben schwer? Wer bekommt eigentlich die Fischereiabgabe und was wird damit gemacht? Diese und weitere Fragen wollen wir in unserer Sendung Zur Sache beantworten - am Sonntag, 8. August, ab 18.05 Uhr.

Zu Gast bei Moderator Sebastian Parzanny sind:



Robert Vollborn, Geschäftsführer Landessportfischerverbands Schleswig-Holstein

Danny Hrubesch, Weltmeister im Brandungsangeln mit der deutschen Nationalmannschaft

Thilo Maack, Diplombiologe bei der Umweltschutzorganisation Greenpeace

