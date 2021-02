Zur Sache: Garten und Balkon im März Sendedatum: 28.02.2021 18:05 Uhr Am Montag ist es soweit: Die Gartencenter im Land öffnen wieder. Welche Pflanzen sollte man jetzt kaufen und wie bereitet man den Garten vor? Darüber sprechen wir in der Sendung Zur Sache.

Den Lockdown verbringen die meisten Schleswig-Holsteiner in Haus oder Wohnung. Viele freuen sich schon darauf, bald wieder im Garten sitzen und die Natur genießen zu können. Und damit dann im Frühjahr auch alles schön ist, können jetzt schon Vorbereitungen getroffen werden.

Was braucht der Ziergarten im März?

Das junge Grün braucht Platz, sagt Gartenexperte Thomas Balster. Daher sollten eingetrocknete Ziergräser jetzt kurz geschnitten und die abgestorbenen Reste der Stauden entfernt entfernt werden. Zur weiteren Pflege des Staudenbeetes gehören das Auflockern der Erdkrume und das Verteilen von Komposterde zwischen den Pflanzen. "Damit aktivieren Sie den Boden und versorgen die Stauden mit den notwendigen Nährstoffen", so Balster. Für Stauden, die ihre Blütezeit noch vor sich haben, ist jetzt und in den nächsten Wochen die Zeit zum Teilen ideal. "Graben Sie dafür den Wurzelstock aus, zerschneiden Sie ihn in mehrere Teilstücke und pflanzen Sie diese möglichst an einer anderen Stelle wieder ein", so der Tipp des Gartenexperten.

Weitere Informationen Die Zarten im Garten Im Garten gibt es immer etwas zu tun: Thomas Balster und Samir Chawki berichten, welche Arbeiten anstehen und wie man diese am besten umsetzt. mehr

Jetzt noch Obstbäume beschneiden?

Je nach Klimaregion endet für Kernobst der Baumschnitt etwa Anfang März. Mit dem Auslichten der Beerensträucher, Aprikosen, Kirschen, Pflaumen und Pfirsiche kann man sich aber bis kurz vor der Blüte Zeit lassen. Für wärmeliebende Obstgehölze wie Aprikose, Pfirsich, Walnuss und Weinrebe ist das Frühjahr die ideale Pflanzzeit, weil bis zum nächsten Winter viel Zeit zum vollständigen Einwurzeln bleibt. Beerenobst startet mit einer Düngung schwungvoll in die neue Saison. Spezieller Beerendünger mit einem hohen Anteil an Kalium und Magnesium eignet sich besonders. "Streuen Sie den Dünger gleichmäßig unter den Sträuchern oder zwischen den Pflanzreihen aus", sagt Thomas Balster.

Tipps für eine erfolgreiche Gemüsekultur

Für die Gemüsebeete sollten Gartenbesitzer das sonnigste Stück reservieren. Neben der Standortwahl ist auch die sorgfältige Bodenbearbeitung sehr wichtig. "Notwendig ist eine ausreichende Humusversorgung, die langfristig durch Fruchtwechsel mit Gründünger oder durchs Untergraben von Stalldung erreicht wird", rät der Gartenexperte. Für eine frühe Aussaat sind zum Beispiel dicke Bohnen, Küchenzwiebeln, Möhren und Spinat geeignet. Auch das Aussäen einiger Küchenkräuter wie Gartenkresse, Kerbel, Pimpinelle, Petersilie und Schnittknoblauch ist möglich. "Beachten Sie, dass für diesen frühen Aussaat- und Pflanztermin nur spezielle Sorten geeignet sind. Und bedecken Sie die frisch bestellten Beete zum Schutz vor Frost, Schlagregen und hungrigen Tieren mit Gemüsevlies", rät Balster den Gartenbesitzern.

Der Naturgarten

In unserem dichtbesiedelten Land werden spezielle Lebensräume, wie Magerwiesen, kleine Tümpel, Lehm- und Sandflächen weniger und mit ihnen verschwinden die angepassten Tier- und Pflanzenarten. Wie wäre es daher mit einem Naturgarten? Hier einige Tipps von Gartenexperte Thomas Balster:

Flächen nicht versiegeln , sondern durchlässige Beläge wählen. Natürliche Wasserkreisläufe werden so erhalten.

, sondern durchlässige Beläge wählen. Natürliche Wasserkreisläufe werden so erhalten. Regenwasser in Zisternen sammeln und zum Gießen verwenden. So wird Trinkwasser eingespart.

in Zisternen sammeln und zum Gießen verwenden. So wird Trinkwasser eingespart. Flachdächer z.B. auf Garagen extensiv begrünen. Dies hält Regenwasser zurück und es entsteht ein spezielles Kleinbiotop für Insektenarten.

z.B. auf Garagen extensiv begrünen. Dies hält Regenwasser zurück und es entsteht ein spezielles Kleinbiotop für Insektenarten. Begrünte Fassaden schaffen einen Lebensraum für viele Tiere und schützen die Wand vor Wettereinflüssen.

schaffen einen Lebensraum für viele Tiere und schützen die Wand vor Wettereinflüssen. Große Rasenflächen wenigstens teilweise in eine Blumenwiese oder in Staudenbeete umwandeln.

oder in Staudenbeete umwandeln. Wildwuchsecken im Garten zulassen und nur regulierend eingreifen.

im Garten zulassen und nur regulierend eingreifen. Auf mineralischen Dünger möglichst verzichten, stattdessen eigenen Kompost und organischen Dünger verwenden.

verwenden. Möglichst auf chemische Pflanzenschutzmittel verzichten

Was brauchen Garten und Balkon im März? Welche Pflanzen sollte man kaufen? Was wollen Sie speziell zu Ihrem Garten wissen? Diese und weitere Fragen wollen wir in unserer Sendung Zur Sache beantworten - am Sonntag, 28. Februar, ab 18.05 Uhr.

Fragen klären in der Live-Sendung

Zu Gast bei Moderatorin Leslie Hodam ist:



Gartenexperte Thomas Balster

Weitere Informationen Balsters Kräuter für das besondere Grillen NDR 1 Welle Nord Garten-Experte Thomas Balster verrät uns, welche Kräuter den Grill-Teller schmackhafter machen. Das Beste: Seine Auswahl kostet nicht viel, ist langlebig und sehr gesund. mehr Jetzt Stauden teilen - und im Sommer profitieren Stauden zählen zu den beliebtesten Gartenpflanzen. Wer sie jetzt teilt, profitiert mehrfach. Gartenexperte Thomas Balster erklärt, was zu beachten ist und wie ältere Pflanzen wieder prächtig blühen. mehr

Diskutieren Sie mit!

Natürlich können Sie sich wieder an der Sendung beteiligen: Nutzen Sie einfach das unten angefügte Formular oder senden Sie uns eine Nachricht im Messenger der kostenlosen NDR-Schleswig-Holstein App. Sie können auch eine Mail schreiben an zursache@wellenord.de - oder uns kostenfrei anrufen unter (08000) 96 66 66.

Ihre Daten Name, Vorname: * Wohnort: * E-Mail-Adresse: Telefon: Ihre Nachricht Ihre Frage oder Ihre Meinung zum Thema: * Spamschutz Bitte die Zeichenfolge eingeben: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Zur Sache | 28.02.2021 | 18:05 Uhr