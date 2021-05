Zur Sache: Wie geht es weiter mit Holstein Kiel? Sendedatum: 30.05.2021 18:05 Uhr Die Relegation ist gespielt, eine Niederlage eingefahren - Holstein Kiel spielt auch in der kommenden Saison in der zweiten Liga. Darüber haben wir am Sonntag in der Sendung Zur Sache auf NDR 1 Welle Nord gesprochen.

Ein Sieg oder ein Unentschieden in der Relegation gegen den 1. FC Köln hätte Holstein Kiel den historischen Erfolg bringen können. Denn noch nie gab es in Schleswig-Holstein eine Fußball-Mannschaft in der Beletage des Deutschen Fußballs. Aber es kam anders: Die "Störche" verloren deutlich mit 1:5.

Holstein Kiel Geschäftsführer Schwenke zu Gast

Wie geht es jetzt mit dem Verein weiter? Wird sich der Kader ändern? Werden die "Störche" erneut mit um den Aufstieg spielen oder ist die neue zweite Liga zu stark besetzt? Mit all diesen und weiteren Fragen hat sich NDR 1 Welle Nord Moderatorin Hannah Böhme in unserer Sendung Zur Sache beschäftigt. Zu Gast war anderem Holstein Kiel-Geschäftsführer Wolfgang Schwenke.

