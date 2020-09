Sendedatum: 20.09.2020 18:05 Uhr

Zur Sache: Was wurde aus den Flüchtlingen von 2015?

Mehr als 35.000 Flüchtlinge hat Schleswig-Holstein im Jahr 2015 aufgenommen. Eine Herausforderung, vor der das Land seit Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr stand. Zum Vergleich: In diesem Jahr hat das Land bis Ende August knapp 1.900 Geflüchtete registriert. Freudig begrüßten die Menschen damals die Neuankömmlinge an den Bahnhöfen - und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte den berühmten Satz: "Wir schaffen das!"

Fortschritte und Probleme bei der Integration

Doch haben wir das wirklich geschafft? Viele Flüchtlinge haben inzwischen hier in Schleswig-Holstein ihre neue Heimat gefunden. Bei vielen anderen hat die Integration aber nicht funktioniert. Warum nicht? Und vor welchen Problemen standen und stehen viele Gemeinden noch immer? Darüber wollen wir in unserer Sendung "Zur Sache" am Sonntag, den 20. September ab 18.05 Uhr sprechen.

Fragen klären in der Live-Sendung

Zu Gast im Studio bei Moderatorin Ulrike Drevenstedt sind:



Salam Alshash, die 2015 mit der Flüchtlingswelle nach Schleswig-Holstein kam

Ursula Buth von der Flüchtlingshilfe Schleswig-Haddeby

Hartmut König, Bürgermeister von Boostedt, wo es eine Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge gibt

