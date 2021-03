Zur Sache: Schleswig-Holstein erlebt Fahrradboom Sendedatum: 21.03.2021 18:05 Uhr Fahrradfahren in Schleswig Holstein wird seit Jahren immer beliebter. Gleichzeitig ist die Zahl der Fahrradunfälle 2020 gestiegen. Welche Erfahrungen und Probleme haben Sie rund ums Fahrradfahren im Norden. Darum geht in der Sendung Zur Sache.

Schleswig Holstein ist Fahrradland - und das nicht erst seit der Corona-Pandemie. Radfahren ist hier eine der beliebtesten Freizeit- und Urlaubsbeschäftigungen. Auch im Alltag oder auf dem Weg zur Arbeit steigen immer mehr Menschen aufs Rad um. Gründe gibt es viele: Es hält fit und gesund und ist gut für's Klima.

Voraussetzung für diesen Boom ist ein gut ausgebautes Radverkehrsnetz. In Schleswig-Holstein verlaufen aktuell 5.200 Kilometer Radwege an sogenannten klassifizierten Straßen, zudem sind 13 touristische Radfernwege mit 3.000 Kilometern Länge ausgewiesen. Laut Verkehrsministerium gibt es in keinem anderen Bundesland so viele Radwege entlang der Straßen wie in Schleswig-Holstein. Ein Problem dabei: Viele dieser Radwege sind alt, entsprechen nicht den heutigen Qualitätsstandards und müssten dringend saniert werden.

VIDEO: Mehr Rad- und Fußwege: Lübeck plant Verkehrswende (4 Min)

Millionen für den Radverkehr

Für den Ausbau der Radwege und deren Sanierung sind Bund, Länder, Kreise und Gemeinden zuständig. Der Bund hat nach Angaben des Bundesministerium für Verkehr die Mittel für den Radverkehr bis 2023 auf insgesamt 1,46 Milliarden Euro aufgestockt. Länder und Gemeinden können die Bundesmittel für Radverkehrs-Infrastrukturprojekte abrufen. Der Bund bezuschusst in der Regel 75 Prozent der Kosten. Auch das Land stellt Mittel bereit: 25 Millionen Euro sollen in dieser Legislaturperiode bei der Umsetzung der "Radstrategie Schleswig-Holstein 2030" helfen. Danach sollen Fahrräder bis zum Jahr 2030 knapp ein Drittel des Verkehrs auf Schleswig-Holsteins Straßen ausmachen.

Gute und schlechte Noten im ADFC-Klimatest

Alle zwei Jahre macht der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) einen Fahrradklima-Test. Dabei geht es darum, wie fahrradfreundlich die Städte in Deutschland sind. In Schleswig Holstein war das Fahrradklima im Jahr 2020 insgesamt unbefriedigend. Die 54 teilnehmenden Kommunen im Land erhielten von ihren Fahrradfahrern im Durchschnitt die Schulnote 3,9. Zu den Gewinnern der Umfrage gehörte Geesthacht. Bei den Städten bis 50.000 Einwohnern belegte Geesthacht den ersten Platz mit einer 3 Minus. Bundesweit bedeutet das Platz 20. Die Großstadt mit dem besten Fahrradklima in Schleswig-Holstein war laut dem Test Kiel. Mit ihrem Notenschnitt von 3,5 schaffte es die Landeshauptstadt bundesweit sogar auf den 4. Platz. Lübeck rutschte mit der Benotung 4,3 vom 22. auf den 26. Platz ab.

Zahl der Fahrradunfälle im Land steigt an

Mehr Radfahrer im Land bedeutet auch, dass die Zahl der Unfälle nach oben geht. Nach dem gerade vorgelegten Verkehrssicherheitsbericht der Landespolizei gab es im vergangenen Jahr - auch coronabedingt - in allen Bereichen der Unfallstatistik Rückgänge. Nur die Zahl der Fahrradunfälle stieg auf einen neuen Höchststand. 2020 wurden danach 4.740 Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Fahrradfahrern von der Polizei aufgenommen - ein Plus von 3,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dieser Anstieg ist dem Bericht zufolge allein auf die Verkehrsunfälle mit Pedelecs, also mit E-Bikes, die bis zu 25 Kilometer pro Stunde fahren können, zurückzuführen. Es wurden rund 35 Prozent mehr Pedelec-Unfälle erfasst, während die Anzahl der Verkehrsunfälle mit konventionellen Fahrrädern um 2,4 Prozent sank.

Steigende Preise und Lieferengpässe

Die Fahrradindustrie hat im vergangenen Jahr von der Corona-Pandemie profitiert. Nach Angaben des Zweirad-Industrieverbandes und des Verbandes des Deutschen Zweirad Handels wurden 2020 mit 5,04 Millionen fast 17 Prozent mehr Räder verkauft als im Vorjahr - 1,95 Millionen davon waren E-Bikes. Auf der anderen Seite führt die hohe Nachfrage auch zu steigenden Preisen. Auch Wartezeiten gibt es, denn viele Teile werden nach Angaben der Branchenverbände in Asien produziert und die Firmen dort kommen wegen der weltweit gestiegenen Nachfrage an ihre Kapazitätsgrenzen.

Welche Erfahrungen machen Sie?

Wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie mit den Fahrradwegen bei Ihnen vor der Tür? Was müsste Ihrer Meinung nach verändert werden? Welche Probleme gibt es im Straßenverkehr mit Fahrradfahrern, Autofahrern, Motorradfahrern und Fußgängern? Nerven Sie die E-Bike-Fahrer oder fahren Sie selber eines? Haben Sie Schwierigkeiten, ein neues Rad zu bekommen? Über all diese und weitere Fragen wird NDR Schleswig-Holstein Moderatorin Ulrike Drevenstedt am Sonntagabend ab 18 Uhr in unserer Sendung Zur Sache mit ihren Gästen sprechen. Mit dabei sind:



Jan Voß, Geschäftsführer des ADFC Schleswig Holstein

Stephan Steffen, Hauptkommissar, zuständig für die Verkehrsunfallprävention bei der Landespolizei

Klaus Röhr, Inhaber eines Fahrradgeschäftes in Ahrensbök (Kreis Ostholstein)

